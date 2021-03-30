Birgün gazetesi teröristlere saygı başlığı attı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün gazetesi teröristler için saygı başlığı attı.

Aynı başlık DAEŞ'li yada El Kaide'li teröristler için atılsa kıyameti koparak olanların Birgün karşısındaki suskunlukları iki yüzlü tavırlarını gözler önüne serdi.

Askerle girdikleri çatışmada öldürülen Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp'i manşete çekere saygı başlığını atan Birgün'de yazarlık yapan Fikri Sağlar'ın bu duruma ne diyeceği merak ediliyor.

Cihaner ve Kaboğlu teröristlere saygı mı duyuyor?

Bu ülkede savcılık yapmış, Birgün yazarı İlhan Cihaner ile sözde Anayasa profesörü olan CHP milletvekili ve Birgün yazarı İbrahim Kaboğlu, teröristlerin mücadelesine saygı mı duyacaklar yoksa teröristlere saygı mı duyacak?

Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti ile kol kola girip terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'li bazı isimlerin Birgün'de yazılar yazdığı biliniyor.

Paçavrada son olarak 8 Mart'ta "Pandemi gölgesinde kadın" başlıklı yazısı yayınlanan CHP milletvekili Selin Sayek Böke ve Birgün yazarı CHP'li Oğuz Oyan'ın da skandal haber karşısında nasıl bir tavır alacakları da ayrıca merek ediliyor.

Eli kanlı PKK'lı teröristler için "arkadaşlar" diyen CHP eski milletvekili Birgün yazar Hüseyin Aygün'ün de nasıl bir savunma yapacağı ise şuan için muallakta...

"Terör ile ilgimiz yok" ifadeler kullanan ve partiler kurup, sonrasında CHP ile anlaşan Alper Taş'ın da bu teröristler için atılan başlığa ne diyeceği kamuoyunca merak edilmeye başlandı.