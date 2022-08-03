Bireysel tedbirler maymun çiçeği virüsünden de korur

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın görülen hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ‘Acil durum’ ilan etti. 80 ülkede hastalık görülürken dünya genelinde 23 bin 620 kişi maymun çiçeği virüsüne yakalandı. Bakan Koca’nın, virüsün Türkiye’de 5 kişide görüldüğü açıklamasının ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu da virüse karşı bireysel tedbirlerin önemli olduğu uyarısında bulundu. Vatandaşların ateş yüksekliği, halsizlik, vücutta çeşitli ağrılar, kas ağrıları gibi sorunlarla karşılaşması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini anlatan Eroğlu “Kovid-19’da olduğu gibi bireysel tedbirler önemli. Kovid-19 gibi bir pandemi beklenmiyor ancak vatandaşlarımız dikkatli olmalı” dedi.