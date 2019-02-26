Bireysel sulamaya destek

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, 2019 yılı bireysel sulama sistemleri hibe destek başvurularının 1 Mart 2019 tarihinde sona ereceğini belirterek, sulu tarım alanlarında mekanizasyonu geliştirmek için çiftçilere çağrıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanların üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan, 15. Etap Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanların Hibe Desteklemeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kütahya Ziraat Odası salonunda düzenlenen çiftçi toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Gökkaya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muhsin Aydemir, üretici birlikleri, merkez köy muhtarları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Toplantıda, Ziraat Mühendisi Elif Irgat’ın 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemeleri için gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartlar, başvuru süreci ile sulama makine ve ekipmanların kapsam ve tanıtım sunumunun ardından söz alan, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Ahmet Yazar IPARD programı kapsamında yatırımcıları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, suyu toprakla buluştururken en ekonomik, randımanı en yüksek ve tekniğine en uygun sulama sistemi seçilmesi gerektiğini söyleyerek,” Hem çiftçinin hem de ülkemizin kazançlı çıkabilmesi adına yatırımcıların desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmelerini istiyoruz” dedi. Kurt, ayrıca tarımsal sulamanın önemine ve mevcut su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Geçen yıl yüzde 5’e düşürülen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının düzenlemeyle yüzde 2,5 seviyelerine çekilecek olmasının, ülke genelinde şeker pancarı üretimini 500 bin ton arttıracağını belirten İl Müdürü Kurt; "80 bin hektar olan ilimiz sulanabilir tarım arazilerinin 100 bin hektar seviyelerine çıkacağı düşünüldüğünde ilave kota kapsamında üretilecek olan şeker pancarının üreticilerimiz açısından önemi bir kez daha ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.

Kurt, münavebeli üretim ile özellikle şeker pancarı üretimini artırmayı hedeflediklerini belirterek, yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımları Bireysel Sulama ve Makine Ekipman Sistemleri desteğinin üreticilerimiz için bulunmaz bir nimet olduğunu vurguladı.

Yetkililer, bireysel sulama sistemlerine başvuruların 1 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceğini, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya Center Pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi ve güneş enerjili sulama sistemlerinin hibe kapsamı içerisinde yer aldığını belirttiler.