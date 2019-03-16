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“Bireysel deyip işin içerisinden çıkılamaz“

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak, “İslam alemine yapılan bu eylem uzun bir süredir devam eden İslamofobinin bir ürünüdür” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:34
“Bireysel deyip işin içerisinden çıkılamaz“

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak, “İslam alemine yapılan bu eylem uzun bir süredir devam eden İslamofobinin bir ürünüdür” dedi.

 

Kavak, Yeni Zelanda’da iki farklı camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Kavak, açıklamasında,“İslam alemine yapılan bu eylem uzun bir süredir devam eden İslamofobinin bir ürünüdür. Buna bireysel bir eylem deyip işin içerisinden çıkılamaz. Uzun zamandır terörize edilen organize bir ideoloji olması sebebiyle tüm uluslararası kurum ve kuruluşları bir an evvel soruna çözüm üretmelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Özellikle son yirmi yıldır, İslama ve Müslümanlara karşı gerek bireysel gerekse organize ve hatta çoğu zamanda devletlerin müdahalesi ile saldırılar düzenlendiğini söyleyen Kavak, “Bu düşmanca tavır nedeni ile Avrupa’da gelişen islamofobia, maalesef her kıta ve devlette kendilerine sempatizan toplamaktadır. Bu düşmanca yaklaşımın dinler arası bir savaşın da fitilini ateşleyeceğinden endişe ediyorum” diye konuştu.

 

Kavak, “Bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:34
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