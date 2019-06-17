Birevim’den faizsiz ve kişiye özel taksitlendirme

İSTANBUL (AA)- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, istenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim’in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçladıklarını kaydederek, müşterilerimize 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını belirtti.



Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, Birevim, alternatifli taksit seçeneklerinin yanı sıra ödeme planlarını kendinizin belirlediği, istediğiniz şehirde evinizi sıfır ya da ikinci el sahip olabilmenize olanak sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, istenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim’in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçladıklarını belirterek, müşterilerine 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını bildirdi.



Çiftçi, şu an aylık ortalama 700 adet teslimat gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



“Bu sayı her geçen ay artıyor, yıl sonu 1000’in üzerinde aylık teslimatımız olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerimizle, sıfır ya da 2. el ev sahibi olmanıza yardımcı oluyoruz. Küçük taksit imkanlarıyla ev sahibi olma hayallerinize ortak olarak, gerçeğe dönüştürüyoruz. Peşinat ve ek maliyet getirmeyen, tasarrufa dayalı sistemleriyle alternatifli çözümler sunarak, uzun vadede kazandırıyoruz.”



