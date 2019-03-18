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Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı 18 Mart mesajı

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferinin vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı 18 Mart mesajı

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferinin vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.


Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, tarihi ize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümünde canlarını feda eden şehitlerin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını bildirdi. Pınarbaşı, mesajında, “Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Çünkü Çanakkale ruhumuzu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyetimizi aynı ruh ve anlayışla korumak temel sorumluluğumuzdur. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizi, temel ilke ve nitelikleriyle geleceğe, dünya milletleri arasında hak ettiği konuma taşımak için mücadele verirken, bizi millet yapan yüksek değerleri canlı tutmalı, daima yüceltmeliyiz. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır.


Bu duygularla, Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümünü kutluyor, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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