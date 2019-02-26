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Birden fazla sahte engelli raporu düzenleyip, vergi indirimlerinden faydalanmışlar

Denizli il Emniyeti Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından sahte engelli raporu düzenleten çeteye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 11:39
Birden fazla sahte engelli raporu düzenleyip, vergi indirimlerinden faydalanmışlar

Denizli il Emniyeti Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından sahte engelli raporu düzenleten çeteye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahısların, sahte engelli raporu düzenledikleri ve bu sayede vergi indirimi ile engellilere tanınan haklardan faydalandıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 21 kişi hakkında işlem yapıldı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi dedektifleri, sahte engelli raporu düzenleyen bir çeteyi takibe aldı. Ekipler, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunun önlenmesi amacıyla, zanlıları 3 ay boyunca takip etti.



Özür oranlarını yükseltmişler


Yürütülen çalışmalar neticesinde zanlıların, engelli sağlık kurulu raporu alımında, özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma sürecinde, hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında usulsüz şekilde özür oranlarını yükselttiği, özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Engelli sağlık kurulu raporu alan şahıslar adına haksız kazanç teminin olduğu, birden fazla kişiye engelli sağlık raporu alınarak vergi indirimleri ve engellilere tanınan haklardan faydalanıldığı tespit edildi.


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen 21 şahsı gözaltına almak için harekete geçti.


Denizli ve Uşak’ta 13 ayrı adrese yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda belge, döküman ve üzerinde oynamalar yapılarak usulsüz şekilde hazırlanmış çok sayıda engelli sağlık kurulu raporu ele geçirildi.


Operasyon neticesinde yakalanan21 şüpheli şahıs hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:39
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