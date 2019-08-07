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Birden bastırdı! Her yer beyaza büründü

Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım alanlarında zarara neden oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Birden bastırdı! Her yer beyaza büründü

Korkuteli'nin Akyar Mahallesi'nde 5 Temmuz Pazartesi akşamı sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağış ve ceviz büyüklüğündeki dolu, başta domates, biber, fasulye ve karpuz ekili tarlalar olmak üzere tarım alanlarını vurdu. Yağış nedeniyle Uzunoluk Deresi'nin su seviyesi de yükseldi. Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Selda Sert, bölgede hasar tespit çalışması yapacaklarını söyledi. 

Üretici Zafer Tutulmaz, "Ani bastıran yağmur ve beraberinde oluşan dolu sonrası sebze ve meyvelerimiz büyük oranda zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarladaki karpuzu parçaladı. Ekili olan biber ve domates tamamen zarar gördü" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
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