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Birdal: BDP’nin varlığı Kürt sorununun çözümü için fırsat

BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, partilerinin Meclis’te bulunmasının, “Kürt sorununun” çözümü konusunda büyük bir fırsat olduğunu söyledi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Birdal: BDP’nin varlığı Kürt sorununun çözümü için fırsat

Birdal, BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin, altına imza attığı uluslararası sözleşmelere rağmen, gazeteci ve yazarları mahkûm ettiğini savundu. Hakkında dava açılan ve tutuklu bulunan gazeteci ve yazarlardan örnekler veren Birdal, gazetecilerin mahkûm olduğu her yeni kararla, demokratik toplumun temeli olan basın özgürlüğünün çiğnendiğini söyledi. Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve yasaklara son verecek olan yerin TBMM olduğunu belirten Birdal, bu sorunu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Genel Kurula taşıyacaklarını bildirdi. Birdal, “Ellere ve kalemlere kelepçe vurularak demokrasi ve barış olmaz” dedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Birdal, Tunceli’nin Ovacık kırsalında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunun hatırlatılması üzerine, “PKK, eylemsizlik kararı aldığını ancak savunma hakkını da elinde bulundurduğunu söylüyor. Bizim temennimiz, eylemsizlik kararının sürmesi, kalıcı bir barış sağlanması” ifadesini kullandı. Sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin görüşüldüğü Genel Kurulda yapılan gizli oturuma da değinen Birdal, oturumun yalnızca adının “gizli” olduğunu, ancak yeterli bilgi verilmediğini savundu. Aslında sorunun çözülmesi için uygun bir ortamın mevcut olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirten Birdal, “KCK operasyonları kapsamında tutuklu bulunanlar için 2 gün sonra yapılacak duruşmanın, bu kapsamda bir test niteliği taşıdığını” öne sürdü. Birdal ayrıca, “Bizim Meclis’te olmamız, Kürt sorununun çözümü için büyük bir fırsattır” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:48
  1. Tunceli
  2. Siirt
  3. arşiv haber
  4. yeni akit gazetesi
  5. arşiv

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 51 dk önce
    ölmeden önce ölürsün kendini de dünyayı da kürt sorunundan kurtarırsın kört sorununun bundan başka çözüm yolu da yoktur allaha emanet olun
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