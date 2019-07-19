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Bakanlık muhtaç er ve erbaşların ailelerine maddi yardım yapıyor

Zorunlu askerlik görevindeki muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 ayda bir 550 lira yardım yapılıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:18
Bakanlık muhtaç er ve erbaşların ailelerine maddi yardım yapıyor

‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi yapılıyor.

Hangi aile bireylerini kapsıyor?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir. 

Başvurular nereye?

Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. ‘Vakıf Mütevelli Heyeti’ sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

Başvuranın TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı olmalı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Para nereye yatıyor?

Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Yardım ne kadar sürüyor?

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor.

Kaç başvuru yapılabilir?

Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.

Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi yetim yardımından yararlanabilir mi?

Evet yararlanabilir.

2022 Engelli ve Yaşlı Aylığı alan kişi asker yardımından yararlanabilir mi?

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla faydalanabilir.

Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor.

2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:18
  1. EKONOMİ
  2. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı

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