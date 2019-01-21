0553 313 94 23

Birçok ülkede var! Belediye başkanları bunu yapmadan koltuğa oturamıyor

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken şehirlerin emanet edildiği belediye başkanları ile meclis üyelerinin "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri" gibi yemin ederek göreve başlaması önerisi ortaya atıldı. Yeminin caydırıcı olacağı yorumları yapılıyor. Dünyada birçok ülkede de yerel yöneticiler, yemin etmeden göreve başlayamıyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:38
Birçok ülkede var! Belediye başkanları bunu yapmadan koltuğa oturamıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri gibi belediye başkanlarının da göreve yeminle başlaması yönünde kamuoyunda beklenti oluştu. Vatandaşlar, sandıktan çıkan yetki ile kamu hizmeti sorumluluğunu üstüne alan ve milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkanların göreve yemin ederek başlamasının isabetli olacağı görüşünde yoğunlaştı.

Vicdanen sorumlu olurlar

Emekli Ahmet Gürcan, “Cumhurbaşkanı, milletvekilleri yemin ediyor. Belediye başkanları da yemin etmeli. Devletin milyonlarca lirası onlara emanet ediliyor” derken, Suna Zeynaloğlu da “Belediye başkanları da bizi temsil ediyor. Diğer seçilmiş kamu görevlileri gibi yemin etmeleri isabetli olur” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki öğrenci Buğra Zengin böyle bir değişikliğin olumlu olacağını belirtirken, 25 yaşındaki Abdullah Şenol ise “Vicdanen kendilerini sorumlu hissederler. Ettikleri yemin için çalışırlar” diye konuştu.

Birçok ülkede örneği var

Dünyaya örnek gösterilen gelişmiş demokrasilerde de belediye başkanları görevlerine yemin ederek başlıyor. ABD’de her eyalette farklı içerikte olsa da belediye başkanları koltuğa yemin ettikten sonra oturuyor. İngiltere’de de belediye başkanı yemin etmeden göreve başlayamıyor. Almanya ve Belçika’da ise daha kapsamlı bir uygulama var. İki ülkede belediye başkanlarının yanı sıra seçilmiş belediye meclis üyeleri de yemin etmeden göreve başlayamıyor. Rusya ve İsveç’in yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesinde de yemin etmek belediye başkanları için zorunluluk.

Türk devlet geleneğinde var

Kadim Türk devlet geleneğinde de yemin önemli bir yer tutuyor. Tahta çıkan padişahların yanısıra kritik görevlerdeki devlet memurları da göreve başlamadan önce yemin ettirilirdi. Rüşvet, iltimas ve kötü yönetimin önüne geçmek amacıyla Tanzimat Fermanı’ndan sonra yeminin kapsamı genişletilmişti. Gayrimüslim Osmanlı tebası da yeminle mükellefti. Gayrimüslim Osmanlı memurları bağlı bulundukları devlet dairelerinin reisleri huzurunda mensup oldukları dine göre İncil veya Tevrat’a elini basarak yemin ettirilirdi. (Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 07:38
  1. belediye başkanları
  2. yemin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    1. Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    2. O çalışanların maaşına vergi indirimi
    3. Morolar sandık başında
    4. Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    5. Su altı dünyasının kurtarıcı elleri
    6. Moro referandumunda geri sayım
    7. Tarihi referandumda Morolar oy..
    8. FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor
    9. Birçok ülkede belediye başkanları da..
    10. 'Tek tek kapılara vurup herkesi dışarı..
    11. Yunanistan'da olaylı 'Makedonya'..
    12. İsrail, İran hedeflerine havadan..
    13. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar..
    14. CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime..
    15. Katar Emiri son dakika değişikliğinin..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    17. Komşu kavgası kanlı bitti
    18. "FETÖ dolandırıcısı" zanlı Edirne'de..
    19. Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk..
    20. Suriye için kritik hafta
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp
    İstanbul'da tecavüzcü polis dehşeti! Önce tecavüz sonra gasp
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı