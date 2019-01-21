Birçok ülkede var! Belediye başkanları bunu yapmadan koltuğa oturamıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri gibi belediye başkanlarının da göreve yeminle başlaması yönünde kamuoyunda beklenti oluştu. Vatandaşlar, sandıktan çıkan yetki ile kamu hizmeti sorumluluğunu üstüne alan ve milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkanların göreve yemin ederek başlamasının isabetli olacağı görüşünde yoğunlaştı.

Vicdanen sorumlu olurlar

Emekli Ahmet Gürcan, “Cumhurbaşkanı, milletvekilleri yemin ediyor. Belediye başkanları da yemin etmeli. Devletin milyonlarca lirası onlara emanet ediliyor” derken, Suna Zeynaloğlu da “Belediye başkanları da bizi temsil ediyor. Diğer seçilmiş kamu görevlileri gibi yemin etmeleri isabetli olur” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki öğrenci Buğra Zengin böyle bir değişikliğin olumlu olacağını belirtirken, 25 yaşındaki Abdullah Şenol ise “Vicdanen kendilerini sorumlu hissederler. Ettikleri yemin için çalışırlar” diye konuştu.

Birçok ülkede örneği var

Dünyaya örnek gösterilen gelişmiş demokrasilerde de belediye başkanları görevlerine yemin ederek başlıyor. ABD’de her eyalette farklı içerikte olsa da belediye başkanları koltuğa yemin ettikten sonra oturuyor. İngiltere’de de belediye başkanı yemin etmeden göreve başlayamıyor. Almanya ve Belçika’da ise daha kapsamlı bir uygulama var. İki ülkede belediye başkanlarının yanı sıra seçilmiş belediye meclis üyeleri de yemin etmeden göreve başlayamıyor. Rusya ve İsveç’in yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesinde de yemin etmek belediye başkanları için zorunluluk.

Türk devlet geleneğinde var

Kadim Türk devlet geleneğinde de yemin önemli bir yer tutuyor. Tahta çıkan padişahların yanısıra kritik görevlerdeki devlet memurları da göreve başlamadan önce yemin ettirilirdi. Rüşvet, iltimas ve kötü yönetimin önüne geçmek amacıyla Tanzimat Fermanı’ndan sonra yeminin kapsamı genişletilmişti. Gayrimüslim Osmanlı tebası da yeminle mükellefti. Gayrimüslim Osmanlı memurları bağlı bulundukları devlet dairelerinin reisleri huzurunda mensup oldukları dine göre İncil veya Tevrat’a elini basarak yemin ettirilirdi. (Yeni Şafak)