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Korona Virüs Birçok ülke aşı bulamazken, Avrupa'da binlerce doz çöpe gidecek!
Korona Virüs

Birçok ülke aşı bulamazken, Avrupa'da binlerce doz çöpe gidecek!

Fransa, İsviçre ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, koronavirüs aşılarının taşındığı şişelerde 6 doz bulunmasına rağmen şişenin üzerinde 5 doz yazması nedeniyle binlerce doz aşı çöpe gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:26:00 -
Birçok ülke aşı bulamazken, Avrupa'da binlerce doz çöpe gidecek!

Tıp tarihindeki en hızlı aşı bulma sürecini tamamlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Reuters haber ajansı, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği ve başta AB ülkeleri olmak üzere birçok bölgede kullanılan aşının şişelerindeki dozaj farkı dolayısıyla milyonlarca dozluk aşının çöpe gideceğini yazdı.

Ajans, aşı şişesinin üzerinde 5 dozluk aşı ibaresi yer aldığını fakat aslında şişeden 6 dozluk aşı çıktığını yazarken, "Bazı Avrupa ülkeleri 6 doz yerine 5 doz kullanıyor ve bu durum da birçok ülke aşı eksikliği yaşarken aşıların çöpe gitmesine sebep oluyor. İki dozluk bir aşı için 200.000 şişeden 6 doz aşı çıkarsa 600.000 kişi aşı olabilir, 5 doz çıkartılırsa ve geri kalanı çöpe atılırsa 500.000 kişi aşı olabilir" hesaplamasını yaptı.

Fransa'da yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını açıklasa da, sağlık çalışanlarına 5 doz çıkmasının da yeterli olduğu duyuruldu. Öte yandan bazı Fransız yetkililer, aşının dozunu artırmaya yarayan şırıngalara erişim olmadığını da söyledi.İsviçre'de de standart olarak bir şişeden 5 doz aşı çıkarılması gerektiği çağrısı gelirken, Basel'deki kriz yönetim ekibinin sözcüsü Rolf Wirz, "5 doz kanıtlanmış ve güvenilir bir metot" açıklamasını yaptı.

Pfizer/BioNTech'in hazırladığı şişelerin boyutu ve içeriğindeki aşı miktarı büyük bir tartışmaya sebep olurken, şişelerden en az 6 adet 0.30 ml'lik dozda aşı çıktığı ortaya çıkmıştı.

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