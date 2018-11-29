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"Birçok tedbiri barındıran Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz"- "Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme"- "Sadece sağlık çalışanları için değil toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inanıyorum"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:51
"Birçok tedbiri barındıran Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Koca, bakanlık tarafından hazırlığı yapılan Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günlerin yaşandığına dikkati çeken Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesine ilişkin, "Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sadece sağlık çalışanları için değil toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inandığını bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. Editör Masası
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı

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