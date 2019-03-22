0553 313 94 23

"Birçok ilin deprem tehlikesi değeri değişti"

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:"(Türkiye Deprem Tehlike Haritası) Yeni harita ile birçok ilin deprem tehlikesi değeri değişti. Yeni veri ve bilgiler ışığında birçok ilin deprem tehlikesi değeri düşmüş, bir kısmının da yükselmiştir"- "Kırşehir, yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle deprem tehlikesi açısından en tehlikesiz illerden biri haline geldi. Haritaya göre Çanakkale, Muğla, Adana, Antalya, Eskişehir, Malatya gibi birçok ilin deprem tehlikesi düştü, Trabzon, Rize, Elazığ, Erzurum ve Aksaray gibi illerin deprem tehlikesi yükseldi"- "Birkaç gündür meydana gelen depremleri uyarıcı bir deprem olarak görüp, deprem zararlarını azaltma çalışmalarına hız vermemiz gerekiyor"

22 Mart 2019 Cuma 11:28
"Birçok ilin deprem tehlikesi değeri değişti"

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değerinin değiştiğini belirterek, yeni veri ve bilgiler ışığında birçok ilin deprem tehlikesi değerinin düştüğünü, bir kısmının da yükseldiğini bildirdi.

Özmen, Türkiye'de bugüne kadar meydana gelen depremler ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son 119 yıldır hasara neden olan 284 deprem meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Özmen, bunların 23'ünün 7 ve 7'den daha büyük şiddetli depremler olduğunu söyledi.

"Ülkemizde neredeyse her 4, 5 yılda bir 7 veya 7'den daha büyük şiddette depremler oluşmuştur." diyen Özmen, şöyle devam etti:

"En son Van'da 2011 yılında meydana gelen depremi düşündüğümüzde, yaklaşık 8 yıldır ülkemizde önemli bir depremin olmadığı görülmektedir. Bu bize, deprem enerjisinin bir yerlerde biriktiğini ve zamanı geldiğinde depreme dönüşeceğini göstermektedir. Bu nedenle birkaç gündür meydana gelen depremleri uyarıcı bir deprem olarak görüp, deprem zararlarını azaltma çalışmalarına hız vermemiz gerekiyor. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında süratli bir şekilde riskli binaların tespit edilerek, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekir."

- "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 23 yıl sonra değişti"

Bülent Özmen, Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar" ile "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nın 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Haritanın dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere ve deprem tehlike analizi için gerekli olan bilgi/veri artışına paralel olarak yeniden düzenlendiğini ifade eden Özmen, böylece 1996'dan beri yürürlükte olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın 23 yıl sonra değiştiğini aktardı.

Türkiye'de artık binaların deprem yükü hesaplamaları, güçlendirme çalışmaları ve riskli yapıların belirlenmesinin bu haritaya göre yapılacağına işaret eden Doç. Dr. Özmen, "1996 tarihli resmi deprem bölgeleri haritası, Türkiye yüzölçümünün yüzde 66'sının 1'inci ve 2'nci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve nüfusunun yüzde 71'inin bu bölgelerde yaşadığını göstermekteydi. Yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle, 1996 tarihli harita ile depreme maruz bölgeler olarak tespit edilen yerler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca '1'inci derece deprem bölgesi, 2'nci derece deprem bölgesi' gibi ifadeler ortadan kalktı. Artık her yerleşim birimi ve mahallenin deprem tehlikesi, faya yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak değişti." diye konuştu.

- "Bazı illerin tehlikesi düştü, bazılarınınki arttı"

Yeni haritadaki değişikliklere ilişkin bilgi veren Özmen, "Yeni harita ile birçok ilin deprem tehlikesi değişti. Yeni veri ve bilgilerin ışığında birçok ilin deprem tehlikesi değeri düşmüş, bir kısmının da yükselmiştir. Binalarımızın bu haritada verilen deprem tehlikesi değerlerine göre yapılmak zorunda olduğu ve mevcut binaların değerlendirilmesinin de buradaki tehlike değerlerine göre yapılmak zorunda olduğu gerçeği düşünüldüğünde, hepimiz doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde bu değişimlerden etkileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kırşehir, deprem tehlikesi açısından en tehlikesiz illerden biri

Bülent Özmen, harita ile en önemli değişimin Kırşehir'de meydana geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"1996 resmi deprem bölgeleri haritasında 1'inci derece deprem bölgesi içinde ve en tehlikeli illerden biri olarak gösterilen Kırşehir, yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle deprem tehlikesi açısından en tehlikesiz illerden biri haline geldi.

Haritaya göre Çanakkale, Muğla, Adana, Antalya, Eskişehir, Malatya gibi birçok ilin deprem tehlikesi düştü, Trabzon, Rize, Elazığ, Erzurum ve Aksaray gibi illerin deprem tehlikesi yükseldi. Yeni deprem haritasına göre Türkiye yüzölçümünün yüzde 18'i 1'inci derece deprem tehlikesi altında ve nüfusunun yüzde 27'si bu bölgede yaşıyor."

Özmen, söz konusu harita ve parametre değerlerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının web sayfasından e-Devlet şifresi ile interaktif olarak erişilebildiğine işaret ederek, bu sayede kişinin bulunduğu yerin, bölgenin deprem tehlikesi ile ilgili çok farklı şekilde sorgulamalar yapabileceğini, deprem raporu alınabileceğini hatırlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:28
  1. Bülent Özmen
  2. Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
  3. gazi üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı
    1. Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı
    2. Ters yöne dönen otomobil ile hafif..
    3. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    4. Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı! Bu..
    5. Denizde korkutan çekilme
    6. İmzalanan protokol kapsamında 560..
    7. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
    8. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
    9. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
    10. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
    11. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
    12. Bakan Varank Yalova’da
    13. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    14. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    15. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    16. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    17. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    18. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    19. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    20. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    21. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
    22. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
    23. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
    24. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
    25. SSAUMDER’den Cumhurbaşkanı..
    26. 4 günde 18 bin İranlı geldi
    27. Traktör firmasından çiftçiye tam destek
    28. Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına..
    29. HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım..
    30. Belediye otobüsüyle çarpışan..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler