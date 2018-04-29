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Birçok derde deva arı sütü! Kilosu ise 4 bin TL

arı sütünün hasadı başladı. Kovanlardan gramla alınan ve birçok derde deva olduğu belirtilen arı sütünün kilosu ise 4 bin liradan satılıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 10:51
Birçok derde deva arı sütü! Kilosu ise 4 bin TL

Yılda sadece 3 ay üretilen arı sütü hasadı başladı. Çiçeklerde polenin bulunduğu aylarda hasadı yapılan arı sütü fiyatıyla altınla yarışıyor. 75 kovanı bulunan bir arıcı 3 ayda 80 bin liralık arı sütü üretebiliyor.

Kraliçe arı olmayan kovanlara yerleştirilen içine larva bırakılmış peteklere genç arıların kraliçe arı yapmak için salgıladığı sıvı olan arı sütü, yüksek fiyatı sebebiyle durumu iyi olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

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HER DERDE DEVA

Aileler özellikle çocuklarının bağışıklık sistemi güçlensin diye alıyor. Hastalar ise hastalıklarına şifa bulmak için tercih ediyor. Arı sütünün bir çok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

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GRAMLA HASAT EDİLİYOR

Bursa'da 4 kişilik ailesiyle birlikte arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, her gün içine larva yerleştirdiği peteklerini açarak arı sütünü sağıyor. Bir kovandan günlük 2-4 gram arı sütü hasat ediliyor.

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4 BİN LİRAYA ALICISI VAR

Oldukça meşakkatli arı sütü üretimi hakkında bilgi veren arıcı Mehmet Durgut, "Arı sütü hasadı başladı. Benim 75 kovanım var. Kovanları iki gruba ayırdık. Günlük 28 kovandan 200 gram arı sütü alıyorum. Arı sütü 4 ile 12 günlük işçi arıların salgı bezlerinden salgıladığı bir sıvıdır. Arı sütü kraliçe arının gıda kaynağıdır. İşçi arıların polen tüketerek ürettikleri bir salgıdır. Arının oğula meyil ettiği aylarda bu üretim gerçekleştiriliyor. Bu süre Nisan sonunda başlar Ağustos ortalarına kadar devam eder. Arı sütünün kilosunu 3-4 bin lira arasında satmaktayız" dedi.

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BURSA/İHA

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:51
  1. Bursa
  2. arı sütü
  3. bal
  4. kraliçe arı
  5. hasat

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