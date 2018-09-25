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Gürsel Tekin ve Melih Gökçek birbirine girdi: Çarşambayı bekle!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek arasında Twitter'da 'adaylık' tartışması yaşandı.

25 Eylül 2018 Salı 12:09
Gürsel Tekin ve Melih Gökçek birbirine girdi: Çarşambayı bekle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığa her zaman hazır olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında 'adaylık' tartışması başladı.

Gürsel Tekin attığı son tweet'de konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacağını açıkladı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLE"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in giydiği gömlekle ilgili bir paylaşım yapan Melih Gökçek’e, “Ankapark diye bir çukur açtın, milletin 1 milyar 450 milyon lirasını o çukura gömdün. Sen helal paramla aldığım gömleği bırak da şunu açıkla: Yolsuzluk yaptığın için mi, FETÖ’ye arsa verdiğin için mi, başarısız olduğun için mi istifa ettin?” şeklinde cevap veren Tekin, "Çarşamba gününü bekle" dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:09
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Gürsel Tekin
  4. Melih Gökçek
  5. adaylık

YORUM YAZ

  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş51 dk önce
    Kazan dibin kara seninki benden kara
  • melih53melih5356 dk önce
    2 halktan kopuk insan*..hala siyaset yapıyorlar.hala...
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