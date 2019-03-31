İsmail Göktürk

Rabbimizden bütün insanlığa ve bütün çağlara en kıymetli bir armağan olarak inen Kur’an her dem taze sadr’e şifa bir yaşam kaynağı ve şaşmaz bir yön belirleyici pusula olarak hayat rehberimizdir. Bugün bütün Müslüman ülkelerle birlikte bizim de yaşamış olduğumuz sıkıntı ve problemlerin kaynağı, Kur’an’ı mehcur tutmamızdan (unutup, geri plana atmak) kaynaklanmaktadır.

Bu nokta da… Rabbimiz neyi emretmişse bizler tamamen onun tersini anlamış ve bu yanlış algılarımızı bize emredilen din olarak kabul edip öylece yaşamışız ve yaşıyoruz. Bugün, Allah’ın (cc) sevgi, paylaşma, yardımlaşma, erdem, güzel ahlak, infak, tasadduk, vera, isar, ihsan ve diğerkam odaklı olarak indirmiş olduğu İslam dininin içini boşaltarak yaşadığımız gibi inanmaya başlamışız.

Onun için yaptığımız taat ve ibadetler zevk alınmaz, huşu duyulmaz, mekanik bir ritüeller manzumesine dönüşmüştür. Durum böyle olunca da kıldığımız namazlarımız da bizleri karanlıklardan aydınlıklara çıkarmaz olmuştur. Allah (cc) ve Rasulü (sav) inananları bir yapının bir birine ram olmuş yapı taşları gibi (bünyan-ı mersus) anlatıyorlar…

…”birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz” buyrularak inananların mutlak suretle birbirlerini sevmek zorunda oldukları vurgulanmıştır. Bizler ise… birbirimizi sevmeme noktasında o denli sınırlarımızı zorlamışız ki artık benim nefsim, benim meşrebim, benim cemaatim, benim hocam, benim kutbum, benim efendi hazretlerim demeye ve sonunda da benden, benim meşrebim ve cemaatimden ve benim kutbumdan başkası cennete giremez demeye gelecek tavır ve kelamlar etmeye başlamışız.

Birbirimizi kıskanmaya, bir kaşık suda boğacak kadar nefret etmeye, insandan ve dünya metaından putlar yapıp tapmaya, hevamızı ilah edinmeye, şeytanın adımlarını takip etmeye, hurafa, bid’at, menkıbe, sembol ve objelerle, gelenek ve örflerle kuşatılmış bir dizi ritüeller manzumesini din olarak yaşamaya başlamışız.

Kur’an’ı sadece camilerde ve kabirlerin başında ölülere okunması gereken ve bunun için inzal olunan bir kitap olarak anlamışız. Rabbimizin yanında kendimize başka ilahlar edinmişiz, Kur’an’ı mehcur bırakmışız, Rasulullah efendimizin dışında kendimize başka rehberler edinmişiz. Artık oturduğumuz lüks evler, bindiğimiz can canlı arabalar, bize lütfedilen makam ve mevkiler, biriktirip de yığdığımız altın ve gümüşler yaptığımız ikinci hatta üçüncü izdivaçlar(!) bize Allah ve Rasulünden daha sevimli gelmeye başlamıştır. Biricik Rabbimiz; bize Kur’an’ı göndermiş ki, onu anlayarak okuyalım, hayatımızı ondaki bilgilere göre şekillendirelim, içeriğinde bulunan lütufları özümseyelim...