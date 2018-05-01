Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birbirinden lezzetli sigara böreği tarifleri

Sigara böreği, gerek kadın günlerinin gerekse sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Peki, genellikle kıymalı ve peynirli yapılan sigara böreğini farklı tariflerle hiç denediniz mi?

01 Mayıs 2018 Salı 09:25
Birbirinden lezzetli sigara böreği tarifleri

İŞTE SİGARA BÖREĞİ TARİFLERİ

SEBZELİ-ETLİ SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

1 paket yufka

HARCI İÇİN:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

400 gram kıyma

6 adet mantar

Yarım bardak rendelenmiş havuç

Yarım bardak yeşil lahana

1 tatlı kaşığı mısır unu

YAPILIŞI:

Yufkaları sigara böreği olacak şekilde kesin. Daha sonra zeytinyağının içinde sarımsakları kavurun. Sırasıyla mantar, havuç, mısır unu ve lahanayı ekleyin. Son olarak kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Harcı yufkaların içine koyun ve yufkayı sarın. Oluşan börekleri bol yağda kızartın.

FIRINDA SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

3 adet yufka

Yarım su bardağı peynir

Maydanoz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Tuz

Arzuya göre çörek otu veya susam

YAPILIŞI:

Peynir, maydanoz, yumurta ve sütü bir kabın içinde tamamen özdeşleşene kadar karıştırın. Yufkayı üçgen şekillerde kesin ve karışımı yufkaların içine koyarak sarın. Börekleri fırın tepsisine dizin ve 180 derecede 30 dakika pişirin.

ISPANAKLI PEYNİRLİ SİGARA BÖREĞİ

MALZEMELER:

15 yaprak doğranmış ıspanak

400 gram çökelek peyniri

Yarım bardak rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 paket yufka

YAPILIŞI:

İlk önce ıspanakları soteleyin. Daha sonra yufkaları kesin ve harç malzemelerini karıştırarak içlerine koyun. Yufkaları sarın ve bol yağın içinde kızartın.

 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:25
  1. börek tarifleri
  2. sigara böreği
  3. kahvaltı
  4. pratik bilgiler
  5. sağlık
  6. yaşam
  7. mutfak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    1. Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    2. Barışı yapan kendisi ama, 'ödül..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı..
    4. Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği
    5. Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı
    6. Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 kişi..
    7. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde..
    8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi..
    9. IMF'den Türkiye mesajı
    10. FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu..
    11. AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu
    12. Ayrıntılar ortaya çıktı! Şal kavgası..
    13. Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi..
    14. Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!
    15. Beşiktaş'ta istenmeyen adam...
    16. E-devlette "Askerlik" uygulaması..
    17. İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan..
    18. İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya savaş..
    19. Jim Mattis'ten Suriye açıklaması
    20. Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!