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Birbirinden lezzetli pastalar yarıştı

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri bünyesinde açılan Pasta Yapım ve Sunum Kursu içeriğine uygun bir final yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:01
Birbirinden lezzetli pastalar yarıştı

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri bünyesinde açılan Pasta Yapım ve Sunum Kursu içeriğine uygun bir final yaptı. Finalde birbirinden güzel pastalar hem göze hem damağa hitap etti.


Birbirinden güzel pastaların yarıştığı yarışmada, jüri üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın eşi Ayşe Yaşar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat puanları verirken zor anlar yaşadı.


Yarışmaya katılan her pastanın birbirinden güzel gözüktüğünü belirten Feyza Aşgın, “Aynı zamanda da her biri birbirinden lezzetli. Puanlamayı yaparken gerçekten zorlandık. Kursiyerlerimizin büyük emekler harcayarak yaptıkları bu pastalar bize şunu gösteriyor ki bu kurs amacına ulaşmış. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimiz bünyesindeki kursların finallerinde kursiyerlerin geldikleri noktaları görünce biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bu kursta emeği geçen başta kurs hocamız Adife Kanar ve kursiyerler olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” dedi.


Yapılan oylamalar sonucu pasta yapım ve sunum yarışmasının birincisi, yapmış olduğu Çikolata Karnavalı isimli pastasıyla Neslihan Yamanözgün oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:01
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