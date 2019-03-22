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"Birbirimizi üzecek davranışlardan uzak duralım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı:- "Bu seçimlerin yerel seçim olduğu gerçeğini atlamadan, vatandaşımızın sosyal demokrat belediyecilikle tanışmasını sağlayacak adımlar atıyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 15:59
"Birbirimizi üzecek davranışlardan uzak duralım"

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu seçimlerin yerel seçim olduğu gerçeğini atlamadan, vatandaşımızın sosyal demokrat belediyecilikle tanışmasını sağlayacak adımlar atıyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Edirne'de CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Salıcı, seçim kampanyalarını güler yüzlü ve tartışmalardan uzak bir şekilde devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşları sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak için seçimlere güçlü adaylarla girdiklerini belirten Salıcı, "İktidar bu seçimi bir yerel seçimden çıkartıp genel seçim ortamına sokma çabası içinde." diye konuştu.

Seçimlere iddialı girdiklerini dile getiren Salıcı, şunları kaydetti:

"Bizim büyük şehirlerde iddialı adaylarımız var. Bu illerin çoğunda seçimleri kazanacağız. Bunun için mücadele veriyoruz. Ama hiçbir yerde rehavet içinde değiliz. Bu seçimlerin yerel seçim olduğu gerçeğini atlamadan, vatandaşımızın sosyal demokrat belediyecilikle tanışmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da, Mersin'de, halihazırda CHP'li belediyeler tarafından yönetilen büyük şehirlerde ve illerde bu çabayı daha ileri noktaya götürüyoruz."

Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini, 31 Mart günü tüm sandıklara sahip çıkacaklarını belirten Salıcı, vatandaşlardan da sandıklara sahip çıkmalarını istedi.

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, güler yüzlü, herkesi kucaklayan bir seçim süreci götürmeye çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke kavgadan yoruldu. Bu ülke huzur istiyor. Bir kutuplaşma üzerinden yürütülen bir siyaset var. Bu siyasetin artık son bulması gerekiyor. Biz 82 milyon kardeşiz ve bu 82 milyon bir milleti oluşturuyor. Birbirimizi üzecek davranışlardan uzak duralım. Bu ülkenin artık kavgaya, kutuplaşmaya, inanç, köken, siyasi görüş üzerinden bir ayrışmaya ihtiyacı yok, kucaklaşmaya, büyük buluşmaya ihtiyacı var."

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Nedim İşcan da katıldı.

Salıcı ve beraberindeki heyet toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:59
  1. CHP Genel Başkan Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
  2. EDİRNE
  3. oy
  4. yerel seçim

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