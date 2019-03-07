KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Biz fitnelere, fitnecilere kulak vermeyeceğiz. Aklımızı fitnecilere kiraya vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaşadığımızı yaşadık, yaşayacağız, anlayacağız. Birbirimizi severek yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Yerlikaya, AK Parti Karaman teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının şimdiye kadar Türkiye'nin kronikleşmiş tüm sorunlarını çözdüğünü söyledi.

Zor bir süreç ve dönemden geçtiklerini aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:



"Biz Türkiye'mizin her tarafına gidip geliyoruz. AK Partimizin hizmetlerini yerinde inceleme, yerinde çalışma imkanları da buluyoruz. Ankara’da değiliz. Seçim sonuna kadar da Ankara’ya gitmeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kapı kapı gezeceğiz ve hak davamızda, 31 Mart'ta bu güzel onurlu mücadelede en başarılısı biz olacağız."



Yerlikaya, Türkiye'nin kendisine yeten, kendisi üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, arkasındayız, omuz omuza mücadele etmekten asla kaçınmıyoruz. Bizler bu mücadelede omuz vermekten de şeref duyuyoruz. 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımıza omuz vermekten, yanında durmaktan da şeref duyan bir bireyim. El birliğiyle ülkemizin çıkışına hiç kimse engel olamayacak.”

- "Fitnelere kulak vermeyeceğiz"



Gönüllere girmek için çalışacaklarını aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz gönüllere girmeye çalışacağız aramızda insanlarla protokollerle sınır koymayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Ufak tefek hatalar olabilir, kusurlarımızı kapatacağız. Birbirimize sahip çıkarak düzlüğe çıkacağız ve 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Ağacın kurdu içindedir. Bu dedikodu dediğin, fitne dediğin mekanizma hep kendi içinden çıkar. Asırlık çınarlar vardır çınarı balta ile kıramazsın ama içine bir güve atarsın o güve o ağacı çürütür. Biz fitnelere, fitnecilere kulak vermeyeceğiz. Aklımızı fitnecilere kiraya vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaşadığımızı yaşadık, yaşayacağız, anlayacağız. Birbirimizi severek yolumuza devam edeceğiz."



Yerlikaya, daha sonra Gençlik Merkezi, Piri Reis Erkek ve Hatuniye Kız Yurtlarını ziyaret etti.

