ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerli 5 yıllık yerel yönetim sürecinde yapacağımız devrim gibi iş ve uygulamalarla herkesi kucaklayıp partiler üstü davranarak, bu ülkenin bütün kurumlarına girmiş olan partizanlığı, o binalardan söküp atıp, insanlığı o binalara sokmak için vereceğimiz mücadelenin her anında dikkatli olalım ve birbirimize destek olalım." dedi.

İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından parti önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

Bugün İstanbul'dan Ankara'ya belediye başkanları ve meclis üyeleriyle CHP Ankara İl Başkanına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a misafir olduklarını belirten İmamoğlu, daha önemlisi, Ata'nın huzuruna gelerek ant içtiklerini söyledi.

"Bu ülkenin en büyük şehri İstanbul'da, çocuklarımıza gençlerimize güzel bir gelecek armağan edeceğiz, onlar için çalışacağız. Bu güzel şehirlerin yöneticileri olarak her kuruşlarına, her haklarına ve adil bir şehir olma adına büyük bir mücadele vereceğiz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Sizlerin huzurunda da söz veriyorum, CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin bahçesinde, bu güzel kıymetli partimizin tüm üyelerinin huzurunda da söz veriyorum. Ben CHP'nin evladı olarak partime de mahcup olmama adına hepinize söz veriyorum." diye konuştu.

Kendisine gösterilen ilginin daha büyük sorumluluk duygusu yüklediğini ifade eden İmamoğlu, "Onun için iyi ki varsınız. Bu aramızdaki iletişim, bizi hem kontrol altında tutan iletişiminiz hem kimi zaman öneren, uyaran iletişiminiz ama aynı zamanda; olabilir, hata yapabiliriz, bizi uyarma mekanizmanız, bazen tökezleyebiliriz, yere düşebiliriz, elimizden tutup ayağa kaldıran o yürekli tavrınız her zaman yanımızda olmalı."

CHP'lilere seslenen İmamoğlu, "Sizler CHP'nin üyeleri; bizlerin en kıymetli, en aktif, en öndeki yol arkadaşlarımızsınız. Onun için bu sorumlulukla sürece sarılacağız. O bakımdan bizi hem Anıtkabir'de karşılamanız, ardından buraya gelip, fedakarlık gösterip bizimle olmanızın, inanın kıymeti ölçülemez." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kendilerine eşlik eden İYİ Parti'li belediye meclis üyelerine, yol arkadaşlarına da teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"CHP binamıza gelip 31 Mart seçimlerinin ve 23 Haziran'daki demokrasi zaferinin siyaset mühendisliğini en iyi şekilde yapıp bu başarının mimarı olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ederek bu güzel günümüzü daha da taçlandırdık. Sizleri çok seviyorum. Bu değerli 5 yıllık yerel yönetim sürecinde yapacağımız devrim gibi iş ve uygulamalarla herkesi kucaklayıp partiler üstü davranarak, bu ülkenin bütün kurumlarına girmiş olan partizanlığı, o binalardan söküp atıp, insanlığı o binalara sokmak için vereceğimiz mücadelenin her anında dikkatli olalım ve birbirimize destek olalım. Bu dönemin adı benim ruhumda seferberlik dönemidir, bir seferberlik. Bu seferberliğin de en önemli kahramanları sizler olmalısınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin, Allah bizi mahcup etmesin."















