Biraz da tebessüm! Düşenin dostu olmaz sözü gerçek oldu
Düşenin dostu olmaz atasözü gerçek oldu. Trambolinde spor yapan bir adam takla atmak isteyince yere kapaklandı. Köpeğin düşen sahibine yaptıkları ise komik anlara neden oldu.
Sosyal medyada bir köpeğin sahibine yaptıkları viral oldu. Trambolinde spor yapan adam takla atmak isteyince trambolinden aşağı yuvarlandı. Sahibinin düştüğünü gören köpek ise sahibinin sırtına çıkarak onun yerden kalkmasını engelledi. O anlar sosyal medyada böyle yorumlandı.
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