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Bırakma Beni filmi vizyona girdi

Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdığı Bırakma Beni filmi,21 Eylül’de vizyona girdi. 2019 Akademi Ödülleri’nde Oscar adayı filmin galası ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yönetmen ve yapımcının katılımıyla sinema, sanat ve kültür dünyasından yüzlerce davetli ile birlikte gerçekleşti

21 Eylül 2018 Cuma 17:01

Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in merakla beklenen filmi Bırakma Beni,vizyona girdi. Katıldığı ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyicinin takdir beğenisini kazanan Bırakma Beni filminin ilk kez Türkçe dublajlaTürk seyircisinin karşısına çıkıyor. Kurgu ile gerçeğin, bireysellik ile toplumsallığın uyumunu içerisinde harmanlayan film, trajedinin yanında mizahın da imkanlarını kullanarak, son ana kadar sıkılmadan izlenecek bir gerçeklik sunuyor.

Senaryosu gerçek bir hikâyeye dayanan filmin oyunculuğunu ise yine hikâyenin gerçek kahramanları üstleniyor. İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan yetim çocukların oynadığı ‘Bırakma Beni’ filmi nihayet seyirciyle buluştu. Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in yazıp yönettiği filmingalası ise geçtiğimiz akşam, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yüzlerce konuğun yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Filmde oynayan Suriyeli çocuklar, ‘Bırakma Beni’ filmiyle 7’den 70’e bütün seyirciyesavaşın ve göçün çocuklar üzerindeki etkisini göstermek, yetimlik meselesi içinfarkındalık yaratmakistiyor.

Büyük yapımlara imza atan Aida Begic, Bırakma Beni filmi ile ilgili şöyle konuştu: “Aslında bu film arkadaşlık, sevgi ve umut üzerine. Filmdeki çocuklar mülteci ve yetim. Tabii ki bir çocuğun kendini bulacağı en iyi şartlara sahip değiller. Ama burada göstermek istediğimiz portrede durum ne kadar zor da olsa her zaman mutlaka bir çıkış yolu vardır. İzleyicilerin kesinlikle izlemekten pişman olmayacağı bir film ortaya koyduğumuza inanıyorum."

Beşir Derneği'nin ‘Yetim Projesi’ kapsamında çekilen film için 2 yıl süren bir ön hazırlık çalışması yapıldı. 13 ülkeden gelen özel ekiplerle çekimlerigerçekleşen filmde 100’den fazla sanatçı ve teknik personel görev aldı. Savaş mağduru 350’den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale’de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken başrol oyuncuları dahil filmde rol alan tüm çocuklar ise kamplardan seçildi.

Bırakma Beni ‘OSCAR’ Adayı

Birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde büyük övgü ve alkış toplayan Bırakma Beni filmi,yetim kalan çocukların sesini tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Dubai Film Festivali, Kayseri Film Festivali, Edinburg Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali gibi ulusal ve uluslararası 8 festivalde yer alan Bırakma Beni, Bosna – Türkiye ortak yapımı bir film olarak Bosna Film Festivali’ne katılmış ve birçok övgü ile karşılanmıştı.

Gösterime girdiği her ülke ve festivalde izleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Bırakma Beni, 2019 Akademi Ödülleri’nde ise ‘En İyi Yabancı Film’ kategorisinde Bosna’nın Oscar adayı olarak gösterildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:01
  1. Şanlıurfa
  2. Kayseri
  3. Hatay
  4. Gaziantep
  5. Antalya
  6. Bırakma Beni

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