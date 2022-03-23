Bırakın dışarıdan kurgulu gösterileri! Kuytul’un davası neyin davası?

Yeni Akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Kuytul’un davası, neyin davası?” başlıklı bugünkü köşe yazısında 'Kuytulcular' olarak bilinen Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekçilerinin Adana'da düzenlediği yasa dışı gösterinin ardında arka planını yazdı.

İşteo yazı;

28 Şubat’ta bizler de gösteri yapmak istedik..

Engellendik..

Coplandık..

Gösterilerin sebebi ne idi?

Başörtülü öğrencilerin üniversiteye alınmasını sağlamaktı..

Başörtü yasağı haksızlığının kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamaktı..

Başörtü yasağına ek olarak, bazı gösterilerin sebebi de, meslek lisesi mezunlarına uygulanan katsayı zulmüne dikkat çekip, o haksızlığın kaldırılmasını sağlamaktı..

Yani, karşımıza bir devlet yetkilisi gelip..

“Ey göstericiler.. Niçin sokaktasınız? Niçin polisle karşı karşıya geliyorsunuz? Derdinizi söyleyin, çaresine bakalım” deseydi..

Vereceğimiz cevap basit idi..

“1) Üniversitede başörtü yasağı haksız bir işlemdir. Kaldırın. Başı açıklar gibi, başörtülüler de üniversiteye devam edebilsinler. Biz de gösteri yerine, evimize, işimize dönelim.

2) Katsayı zulmünü kaldırın, üniversite giriş imtihanında mezun olunan liseye göre değil, doğru cevaplandırılan soruya göre puan verin. Gösterileri bitirelim.”

Bu kadar basit.. Bu kadar net..

O süreçte, ne bir devlet yetkilisi gelip bize bir şey sordu..

Ne de; “Biz bu zulmü niye yapıyoruz ki?” diyen oldu..

Tam aksine.. “Üniversitede başörtü takmak, cumhuriyete başkaldırıdır. Buna izin vermeyiz” tehditleri yapıldı..

“İmam hatiplerin, istedikleri fakülteye girebilmesine izin vermeyiz..” denildi..

O gün sokakta gösteri yapan gençlerin hiçbirisi, “Bizim caminin imamını konuşturmuyorsunuz. Bizim okuldaki müdürü başka yere yollamışsınız. Bizim vakfın kapısına kilit vurmuşsunuz” gerekçesi ile eylem yapmadı..

Eğer böyle dar bir çerçevede gösteri yapılacak olsaydı, haksızlık yüzlerine vurulurdu:

“A hocası konuşamıyorsa.. B Hocası var.. C okulundaki müdür başka yere atandı ise.. D okulunun müdürü görevde.. E vakfı kapatıldı ise, G, H, I vakıfları, dernekleri faaliyette..

A hocası peygamber mi ki, ‘İlla da illa o’ diyorsunuz.. C okulundaki müdür, Kuran’da mehdi müjdesi var da, o müjdelenen kişi mi ki ‘İlla da illa o’ diyorsunuz.. E vakfı, kutsallığı ayetle sabit bir tüzel kişilik mi ki, ‘İlla da illa bu açık olacak’ diyorsunuz!”

Yanlış anlaşılmasın..

Tabii ki ideal bir devlette, hiçbir hocanın konuşması engellenmemeli..

Hiçbir okul müdürüne haksız atama yapılmalı..

Hiçbir derneğin-vakfın kapısına kilit vurulmamalı...

Ama aksi yapıldığında da..

“Ayetler yasaklanıyor. Haramlar helal oluyor. İbadetlerimiz engelleniyor. Dinimizi yaşamamıza yasak geliyor” demeye de (...)