"Bırak Kazan" kampanyası alışverişi kazanca dönüştürüyor İzmir ve çevre illerden ilgi gören Forum Bornova, tüm ziyaretçilerini 15-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Bırak Kazan" kampanyasına davet ediyor.

İzmir ve çevre illerden ilgi gören Forum Bornova, tüm ziyaretçilerini 15-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Bırak Kazan" kampanyasına davet ediyor.

Forum Bornova AVM’nin baharın gelişine özel kampanyası "Bırak Kazan" ile sunduğu alışveriş deneyimini sürpriz hediyelerle taçlandırıyor. 15-31 Mart tarihleri arasında Forum Bornova’dan tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerin, sürpriz hediyelerden birini kazandıracağı belirtildi.

Yetkililer, fırsattan yararlanmak isteyen ve alışverişi kazanca dönüştürmek isteyen kişileri ise AVM’ye davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.