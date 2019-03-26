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Bir zamanların çöplüğünde şimdi Spor Köyü yükselecek

Ümraniye’de bir zamanlar çöp patlaması nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye çöplüğünde, yeni dönemde ‘Spor Köyü’ projesi hayat bulacak.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Bir zamanların çöplüğünde şimdi Spor Köyü yükselecek

Ümraniye’de bir zamanlar çöp patlaması nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye çöplüğünde, yeni dönemde ‘Spor Köyü’ projesi hayat bulacak. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım’ın önemli projeleri arasında yer alan ‘Spor Köyü’nün yapılacağı alan havadan görüntülendi.


Hekimbaşı’nda vahşi depolama alanı olarak kullanılan Ümraniye çöplüğünde 1993 yılında meydana gelen patlamada 39 kişi hayatını kaybetmişti. Yıllar önce yaşanan bu acı olaydan sonra alan elden geçirilerek Ümraniyespor’un da kullandığı Hekimbaşı Spor Kompleksi’ne çevrildi. Şimdi bu alan için Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım tarafından büyük bir ‘Spor Köyü’ projesi hazırlandı.


Yıldırım tarafından hazırlanan projede 180 bin metrekarelik alanda önce Ümraniyespor’a ait kompleks geliştirilecek ve çevresinde bulunan alana da 16 dalda farklı spor uygulamalarının aynı anda yapılacağı tesisler yapılacak. Başta Ümraniyespor’un alt yapısına destek için Futbol Akademisi’nin de bulunacağı Spor Köyü’nde yeşil alan ile birlikte alışveriş ve kafeler yer alırken, vatandaşların aileleri ile birlikte zaman geçirmesini sağlayacak bir ortam da hazırlanacak.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “En önemli projelerimizden birisi ‘Spor Köyü’ projesi. Hekimbaşı’nda 180 dönüm üzerinde Ümraniyespor Kompleksimizi geliştirerek, hem alt yapı projesi yapacağız onlara, 8-18 yaş arasında. Hem de 16 dalda ata sporlarımız dahil, basketboldan tutun da, voleybol, yüzme havuzu ve atletizm pistlerine kadar orada bir spor köyü kurarak, ailelerimizle hem alışveriş hem de kafelerde yeme içme imkanı bulunan, ilk defa İstanbul’umuzda bir ‘Spor Köyü’ kuruyoruz. Bu projeyi yapım aşamasına gelecek şekilde hazırlıyoruz. Bu sene oranın temelini atmak istiyoruz. Çok hızlı bir proje yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
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