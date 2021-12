'Bir zamanlar yiyecek patates bulamayanların torunları bugün ballı börekli kahvaltı yapıyor'

Not: Bu yazı Eskişehir’de yerel bir gazetenin yazarı H.S.’nin köşesindeki yazılarına cevap olarak kaleme alınmıştır.

Her yıl 29 Ekim dolayısıyla köşenizde yayınladığınız şeriat, yobazlık konulu yazılarınız beni alır, yıllar öncesine, çocukluk günlerine götürür ve gülümsetir. O yıllarda evimizin önündeki rampa yola yağmurlu havada araba sardığında çamura saplanır, şoförün onca gayretine, gaz pedalına olanca gücüyle basmasına ve arka tekerlerin süratle dönmesine rağmen araba bir milim ileri gitmez, bilakis geri kayardı. Sizde sahip olduğunuz düşüncelerin gaz pedalına onca gücünüzle bastığınız halde zihniyetiniz bir milim ilerleme kaydetmeyip geri kayıyor. Örnek mi; düşüncelerinizin partisi, Türkiye’nin en köklü ve en eski partisi olduğu halde bir türlü iktidar olamıyorsunuz. ANAP ve AK Parti’de olduğu gibi yeni kurulan partiler bile sizi Ferrari gibi sollayıp, iktidarı göğüslüyorlar. Bununla birlikte şayet sizin düşünceleriniz bu millete hayırlı olacaksa varın siz iktidar olun. Razıyız. Fakat affedersiniz ama genelev kadınlarına methiyeler düzen bir anlayışla Müslüman mahallesinde salyangoz satarak nasıl iktidar olacaksınız. Bu yüzden her seçim sonu ümidiniz gelecek bahara kalıyor.

İkincisi; 1972’li yıllarda Eskişehir’de eczacılık fakültesine her nasılsa tesettürlü bir kız talebe adeta gökten zembille gelmiş gibi yumuşak iniş yapmıştı. O yıllarda hele üniversitelerde böyle bir görüntü mümkün değildi. Herkes o kıza uzaylı gözüyle bakardı. Sizin tabirinizle ışık içinde yatsın mı desem yoksa toprağı bol olsun mu desem, rahmetli müdürümüz İhsan Sarıkardeşoğlu, kızın kıyafetini laikliğe aykırı bulur, onu laboratuvara almazdı. Şimdi gidin üniversitelerimize yüzlerce tesettürlü kızlar görürsünüz.

Üçüncüsü; Merve Kavakçı, tesettürlü bir milletvekili olarak meclise girdiğinde, yine laiklik aleyhinde telakki edip dışarı-dışarı diye tempo tutmuştunuz. Bugün meclisteki başörtülü milletvekillerine dışarı diyecek gücünüz bile kalmamış.

Dördüncüsü; Kamusal alanda başörtüsü olmaz demiştiniz olur. H.S. bey olur. Bal gibi olur. Oldu da. Bugün başörtülü kaymakam da var, savcı da var. Görüldüğü gibi arabanız hep geriye kayıyor ve beni gülümsetiyor. Sabah’ta Hıncal Uluç gülümseme sadakadır diyor. Sayenizde bol, bol sadaka verir olduk.

Eskiden biri öldü mü, sizler toprağı bol olsun derdiniz. Şimdi ışık içinde yatsın diyorsunuz. Gele gele nur içinde yatsın derseniz de şaşmam. Görüldüğü gibi artık kendi kalenize de gol atmaya başladınız.

Türkiye’de hayat pahalılığı, patatesin fiyatı artması, dövizin fırlaması gibi durumlar elbette bir olumsuzluktur. Gün gelir bunlar da aşılır. Unutmayın ki bu memlekette bir zamanlar yiyecek patates bulamayanların torunları bugün ballı börekli kahvaltı yapıyor. Eskişehir Eczacılık Fakültesinde bir öğrencinin öğle yemek masrafı ne kadardır bilir misiniz. 2.5 lira. Bir çay parası. Kameranızı hep faullü, ofsaytlı pozisyonlara çevirmek, insafsızlık değil mi? Biraz da onca atılan nizami golleri ekranınıza taşıyın. Bardağın sadece boş kısmına bakmayın, biraz da dolu kısmını görün.

Bir yazınızda siz de Engin Ardıç’a onun boğasına kafanızı takmışsınız. Yazınızda kullandığınız o kelime edep sınırlarının mayınlarını patlatacak bir nitelikte idi. Hiç mi kızarmadınız. Edep yahu!

Zamanın Bursa eski Valisi Ahmet Vefik Paşa Valilik Konağında görevi başındayken Uludağ köylerinden bir vatandaş huzura çıkıp meramını arz eder; “Vali bey! Geçenlerde köyümdeki tarlamı sürerken öküzler de, ben de çok yorulmuştuk. Biraz dinlenelim dedik. Öküzleri durdurdum. Önlerine yem koydum. Ben de yakındaki ağacın altına oturup sırtımı ağaca yasladım. Uyumuşum. Uyandığımda bir de baktım ki benim öküzler yok. Aradım, taradım, sordum, soruşturdum, öküzler yok. Anlaşılan o ki benim öküzleri çalmışlar. Vali bey!.. Bi zahmet benim öküzleri buluver. Bu söz üzerin vali, “Be evladım ne uyursun. Şayet uyanık olsaydın, öküzlerini çaldırır mıydın” der. Bunun üzerine köylü vatandaş; “Paşam der. Ben Ahmet Vefik paşayı görevi başında uyanık bildiğim için uyudum. Bilseydim ki Ahmet Vefik paşa da masasında uyuyor, ben hiç uyur muydum” der. Bu sözden çok etkilenen vali, jandarmayı arar. “48 saat içinde bu adamın öküzlerini bulun, aksi takdirde öküzlerin parasını kendi maaşımdan ödeyeceğim” der.

Ve jandarma öküzleri bulur. Sahibine teslim eder. Şimdi… Devletimiz, valilerimiz, polislerimiz ve askerlerimiz görev başında uyanık olmasalardı, biz evlerimizde ayaklarımızı uzatıp da rahatça uyuyabilir miydik? Onlar uyusalardı ülkemizde huzur içinde yaşayabilir miydik? Azıcık bunları görün. Lütfen devletimiz, milletimiz uyusaydı hiç 15 Temmuz destanı yazılabilir miydi?

64’lü yıllarda Düzce’de ilkokulu bitirmiş, Eskişehir’e tayin gelmiştik. Artık siyah önlüklerimizi üzerimizden atmış takım elbise giyip, kravat bağlayıp ortaokula başlayacaktık. Rahmetli babam elimden tutup beni terziye götürdü. Kumaşı teslim ettik. Ölçülerim alındı. 3-5 provadan sonra hayatımın ilk takım elbisesini giyip aynanın karşısına geçtim, kendime baktım. Nerdeyse o elbisemin içinde kaybolacaktım. Çünkü o elbisem kasti olarak bana bol dikilmişti. O yıllar büyüme çağımızdı. Büyüyüp uzayacaktık. İşte o elbisem ileriki yıllarda bana dar gelmesin, ileriki yıllarda da kullanabileyim diye bol dikilmişti. O yıllar fakirlik yıllarımızdı. Bu durum sadece bizim aileye has değildi. Genel ve umumiydi. Bizim babalarımız öyle aileye ikide bir zırt, pırt elbise pabuç alamazdı ki. Nerede o yoğurdun bolluğu. O ortaokullu yıllarımda ayakkabılarım eskimesin diye yalınayak, başıkabak çok top peşlerinde koştum. Nur içinde yatsın, rahmetlik babam onca fedakarlığına rağmen ancak arada sırada alabildiği sana yağını biz sabah kahvaltısında ekmeğimizin üzerine incecik sürerdik, hemen bitmesin diye. Yalınayak, başıkabak top peşinde koşardık ama mutluyduk. Bol elbiselerimizle okula gider, gelirdik. Dert edinmezdik. Çünkü biz sabretmesini, şükretmesini bilen bir nesildik. Çünkü biz narın da hoş nurun da hoş Ya Rabbi deyip Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyen bir nesildik. M. Akif’in yana yakıla özlem duyduğu bir Asım’ın nesli var ya. Galiba biz o yıllarımızda biraz Asım’ın nesli gibiydik. Şimdi hamd olsun ki yepyeni, tertemiz, pırıl pırıl bir Asım’ın nesli geliyor. Şu kışın devamına ihtimal verebilir misiniz. Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Artık bizim için kışlar, geceler mazi oldu. Geride kaldı. Geleceğin pırıl pırıl baharları, ışıl ışıl aydınlık günleri bizleri bekliyor. Yarınlar bizimdir. Bizim olacak. Büyük Türkiye geliyor.

Son 29 Ekim dolayısıyla düzenlediğiniz görkemli cumhuriyet yürüyüşünde rakip gördüklerinizden çok korktuğunuzun kanıtı değil mi? Eğer böyle olmasaydı, mezarın yanından geçerken öyle yüksek sesle ıslık çalar mıydınız?

Bununla beraber biz zannedildiği gibi cumhuriyet düşmanı da değiliz. Bizim cumhuriyet anlayışımız, “herkes kendi meşru dairesinde şahane serbest olsun, ne kendine ve ne de başkasına zararı olmasın.” Bu cumhuriyet ilelebet payidar kalsın.

Unutulmaması gerektir ki; dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Madalyonun iki yüzü gibi bu dünyanın da öteki yüzü, yani öteki dünyası vardır. Her şey bu dünya ile sınırlı değildir. İnsan kabre girip her amelinden sual olunmaksızın yatıp saklanamayacaktır. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.

Gerisi… Gerisi var ya H.S. bey… Gerisi teferruattır.