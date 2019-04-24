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Bir zamanlar terörün kol gezdiği Bitlis’te dünya markasına üretim

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kurulan tekstil fabrikasında dünya markası ismi ile üretim yapılıyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:25
Bir zamanlar terörün kol gezdiği Bitlis’te dünya markasına üretim

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kurulan tekstil fabrikasında dünya markası ismi ile üretim yapılıyor.


Bir zamanlar terörün kol gezdiği Bitlis’te şimdilerde ise dünya markasına üretim yapılıyor. Türkiye’de Nike üretim yapan tek firma Yeşim Tekstil’den sonra ikinci üretim yapan firma Bitlis Güroymak ilçesindeki Nur Tekstil oldu. Güroymak Kaymakamlığı’nın desteği ve Sıraç Nur ve Saim Aykut ortaklığı ile kurulan tekstil fabrikası bölgeye adeta hayat verdi. 750 kişinin istihdam edildiği fabrika da Nike’ın yanı sıra Zara ve Tommy’ye üretim başladı. Siparişler artıkça çalışan sayısının da arttığı fabrika sayesinde sadece ilçenin değil Bitlis’in de ekonomisi canlanmaya başladı.



“75 ülkeye ihracat”


Nur Tekstil fabrikasına dikişleri yapılan ürünler 75 ülkeye ihraç ediliyor. Bitlis’te kısa sürede büyük bir başarı sağlayan fabrikanın ortağı Sıraç Nur, daha büyük bir tesis kurmak için kolları sıvadıklarını hedeflerinin 5 bin kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu söyledi.



“Bu bölgenin kaderi değişecek”


Nur Tekstil’in ortağı Saim Aykut, Bursa’da da tekstil ve konfeksiyon atölyelerinin olduğunu ancak yatırım için Bitlis’i seçerek bu bölgeye ekonomik açıdan katkı sağlayarak kederini değiştirmek istediklerini söyledi. Aykut, “Ben Muş’luyum. Bursa’da yatırımlarımız var. Ancak Nike üretimini Bitlis’te yapmaya karar verdik. Ortağım ile görüştük ekonomik olarak çok geride kalan bu bölgeye hizmet etmek bu yöre halkının boynunun borcudur dedik ve fabrikayı buraya kurduk. İşlerimiz çok iyi ürünlerimiz kaliteli olduğu için siparişler gelmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar aralıksız üretim yapacağız. Daha fazla istihdam sağlayacağız. Bu bölgeyi canlandıracağız Bursa’da ne varsa Bitlis’te de olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:25
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