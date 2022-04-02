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Gündem Bir zamanlar Mübarek Ramazan ve Necmettin Erbakan
Gündem

Bir zamanlar Mübarek Ramazan ve Necmettin Erbakan

Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, yıllar önce mübarek Ramazan-ı Şerif'te çekilen görüntüleri tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:36:00 -

Yaklaşık 2 milyar Müslüman, mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte oruçlarını tutmaya başladı, ibadet ikliminin manevi hazzını yaşamaya başladı.

Türkiye'de de Ramazan-ı Şerif heyecanla karşılanırken, ilk teravih namazında on binlerce Müslüman camilere akın etti.

Eski Ramazanlar da yâd edilmeye başlandı. Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir görüntüsü de tekrar gündem oldu.

Görüntülerde merhum Erbakan, konuşma yapacağı alana girerken, saygıyla tek tek herkesle tokalaşarak Ramazan-ı Şerif'e kavuşmalarını kutluyor.

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