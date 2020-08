Toplum ahlakını yerle bir eden diziler televizyon ekranlarında maalesef boy göstermeye devam ediyor. Sapkın fikirlerin topluma enjekte edildiği iğrençlik, aldatma, gayri meşru ilişki gibi dinimizce yasaklanan eylemler diziler üzerinden normalleştirilmekte. Yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, para hırsı nedeniyle reyting uğruna toplum değerleriyle bağdaşmayan ve çarpık ilişkin anlayışı üzerine kurular diziler, aile yapısının temellerini sarsmaya devam ediyor. Batının çürümüş kültür anlayışını diziler üzerinden Türk toplumuna yamamaya çalışılıyor. Batı hayranlığı sonucu devşirilen sözde yerli dizilerde ne kadar ahlaksızlık varsa topluma şirin gösterilmeye çalışılıyor. Ahlaksızlığın diz boyu olduğu sözüm ona yerli diziler eliyle toplum, özellikle fuhşa, müstehcenliğe, şiddete, aldatmaya, boşanmaya özendiriliyor. Çeşitli adlar altında farklı kanallarda yayınlanan ve ahlaksızlığı reyting rekorları kırmakla övünülen dizilerdeki ilişkiler, toplumun ahlak anlayışını tahrip ediyor, aile yapımızın temeline tonlarca ağırlıkta dinamitler koyuyor, kadına şiddeti, taciz ve tecavüz olaylarını körüklüyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu

Kendi toplumunun, örf ve adetlerini değil de batının rezil yaşantısını düstur edinilerek yapılan diziler, Türk ve Müslüman toplumu olan bu milletin genlerine zarar vermekte. Biri bitmeden diğeri yayınlanan ahlaksız diziler, gençlere kötü örnek olmaya devam ediyor. Dizilerin içeriğine bakılacak olunursa, kavga, şiddet, çatışma, öldürme, aldatma, alkole ve uyuşturucuya özendirme, rezil ilişkiler daha onlaraca zehir televizyon ekranlarından maalesef evlerimizin içerisine, sokaklarımıza, mahallelerimize ve toplumumuza yayılıyor. Reyting uğruna rezil sahnelerin yer aldığı diziler arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisi de var. Sevgi adı altında evli ve çocuklu bir kadının yine evli ve çocuklu bir adamla ilişkisinin anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi maalesef toplumun bazı kesimleri tarafından normalmiş gibi izleniliyor.

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yayınlanıyor?

Perşembe akşamları saat 20:00’de ATV ekranlarda sözde dizi adı altında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, genç ve orta yaş grubu kitlesini hedef alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi, evli olduğu hale gözü hale başka bir erkekte olan Züleyha ve yine bir başka kadınla evli olan ancak başkasının karısına göz dikmenin ahlasız olduğunu işlemek yerine ahlaksızlığı meşrulaştırmayı konu alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncuları kim?

Hünkar Yaman (Vahide Perçin) kimdir?

Çukurova'nın önde gelen Yamanlar ailesinin gelinidir. Hünkar Yaman, Demir Yaman’ın annesidir. Yaman ailesinin topraklarına sahip çıkan, oğlu Demir Yaman için her türlü pis işleri yapan hanımağa karekterini canlandırmakta. Hünkar Yaman, oğlunun itibarının Çukurova’da zelenmemesi için elinden gelen her şeyi yapan bir kadın. Sahip oldukları topraklarını kaybetmemek için evli olduğunu bildiği Züleyha’yı kirli oyunlarla, tehdit ve şantajlarla Yılmaz’dan ayırıp oğlu Demir Yaman ile evlendirecek kadar da rezil yapıya sahip. Hünkar Yaman, oğlunun sahip olduğu topraklara her daim koruması için yapamayacağı hiç bir kötülük yoktur.

Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin Bey karakterini oynayan Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya’yı canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki olaylar Yılmaz ve Züleyha üzerinden yürümekte. Evlenmek üzeriyken başından geçen bir oy sonrası kaçak duruma düşen Yılmaz, Züleyha ile birlikte kaçtığı sırada, Demir Yaman’la karşılaşır. Yılmaz’ın cezaevine girmesiyle birlikte izleyicinin bilinç altına yerleştirilmek istenen ahlak dışı olaylar da ondan sonra başlar. Hünkar Yaman, Züleyha’nın Yılmaz’a evli olduğunu bildiği halde, Züleyha’yı türlü şantajlar sonrası oğlu Demir Yaman ile evlendirir. Cezaevinden tahliye olan Yılmaz, bunun üzerine Yamanlar’a düşman olur. Zamanla doktor olan Müjgan ile evlenir ve bir tane çocuğu olur. Yılmaz, evli olmasına ve çocuğunun olmasına rağmen, kendisi gibi evli olan ve iki çocuğu olan Züleyha ile ahlak dışı ilişkilerini sürdürür. Yılmaz ile Züleyha’nın Türk toplumunun ahlak yapısına uymayan bu davranışı toplumdaki aile kavramını bitirmeyi ve evlilik müesseseni yok etmeyi amaçlayan sinsi bir amaca hizmet ediyor.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) kimdir?

Çukurova’nın en zengin ailelerinden olan Yaman ailesinin lideri olan Yaman Demir, gözünü para ve toprak hırsı bürümüş biri. Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde hükümdarlığını kaybetmemek için her türlü kirli işleri yapabilecek kadar gözünü hırs bürümüş biri. Dizide ahlaksızlıkların yaşandığı Yamanlar konağının en büyük müsebbiplerinden biri. Demir Yaman, uyguladığı şiddetin yanında gözünü toprak ve para hırsı bürüyen bu uğurda racon kesen, ölüm emri veren bir karekteri temsil ediyor.

Züleyha (Hilal Altınbilek) kimdir?

Yamanlar konağının gelini. Demir Yaman’ın karısı, Hünkar Yaman’ın gelini. Evli ve çocuğu olmasına rağmen, kendisi gibi evli olan ve bir çocuğu bulunan Yılmaz’la görüşmesi toplumun hem ahlaki yapısını hem de evlilik müessesene zarar veren kirli bir oyunun parçasını canlandırıyor.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) kimdir?

Çukurova’nın hatrı sayılır isimlerinden biridir. İşadamıdır. Hünkar Yaman’ın kocası, Demir Yaman’ın babasıyla bir husumet yüzünden tartışır ve kazaleyin Demir Yaman’ın babasını öldürür. Cezaevine girer. Cezaevinde Yılmaz ile tanışır. Fekeli ve Yılmaz tahliye olurlar. Ali Rahmet Fekeli, Yılmaz’ı evladı yerine koyar ve Çukurova’daki işlerinin başına koyar. Fekeli ile Yılmaz’ın ortak düşmanları birdir. Yamanlar. Dizide Yılmaz’ın yanlış yapmaması için zaman zaman telkinlerde bulunda da düşmanları olan Demir Yaman’ı zor durumda bırakmak için Yılmaz’a yol verir.

Gaffur (Bülent Polat) kimdir?

Yamanlar çiftliğinin kahyasıdır. Gaffur, daha sonra kayyalığı eşi Saniye’ye kaptırır. Gaffur, Yılmaz’ın askerlik arkadaşıdır. Her türlü fırıldak kendisinde mevcuttur. Allah’ın doksan dokuz isminden biri olana Gaffur, isminin bu şekilde dizide yer alması ise ayrı bir kepazelik olarak değerlendiriliyor.

Saniye (Selin Yeninci) kimdir?

Gaffur'un eşidir. Yanlar Konağının mutfağından sorumlu olsa da kocası Gaffur’un çapsızlıkları sonrası Demir Yaman tarafından çiftliğin kayhalığına getirildi. Konakta kalmak için sinsi oyunların bir parçası olduğu da oluyor. Hünkar Yaman’ın en sadık çalışanlarından biri. Saniye karekteri, işini kaybetmemek için haksızlık karşısında durmayıp gücün ve güçlünün yanında olmak durmayı canlandıran bir karekter.

Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) kimdir?

Müjgan, Yılmaz’ın karısıdır. Doktor olan Müjgan, Yılmaz ile evliliklerinden bir çocuğu vardır. Züleyha’nın evli olmasına karşın kocasıyla rezil ilişkiye devam etmesi onu çileden çıkarmaktadır. Müjgan, dizide giydiği yarı çıplak elbiseleriyle genç kızlara kötü örnek olup onları adeta zehirlemekte.