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Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı

Köprü ve otoyollarla birlikte tren bilet ve posta ücretleri de zamlandı. Yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri de yüzde 20 zamlandı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:01
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