Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı Köprü ve otoyollarla birlikte tren bilet ve posta ücretleri de zamlandı. Yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri de yüzde 20 zamlandı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı.

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