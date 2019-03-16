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Bir yıllık takip sonucu polisler 4 şüpheliyi yakaladı

Adalar’da, girdikleri evlerden tablo ve antika eşya çalan 4 şüpheli, polisin 1 yıllık takibi sonucu yakalandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:50
Bir yıllık takip sonucu polisler 4 şüpheliyi yakaladı

Adalar’da, girdikleri evlerden tablo ve antika eşya çalan 4 şüpheli, polisin 1 yıllık takibi sonucu yakalandı. Şahısların, emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da 14 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, polisin 1 yıldır süren takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre adadaki evlere aynı yöntemle girildiğini ve hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini tespit eden polis, bir yıl boyunca süren çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkallerini ve kaldıkları yerleri belirledi. Büyük bölümü çeşitli ressamlara ait yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatleri çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 6 adrese 26 Şubat tarihinde eş zamanlı baskın düzenleyen ilçe polisi, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

 

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda yağlı boya tabloları, antika aksesuarlar ve televizyon ile değeri yüksek kol saatlerinden oluşan 44 parça çalıntı eşya ve 2 silah ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların emniyetteki sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:50
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