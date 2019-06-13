Bir yıllık hünerlerini sergilediler

DÜZCE(İHA) – Çilimli Halk Eğitim Merkezi nüfusun yüzde 17’sine kurs vererek Düzce ve Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Bir yılda 3 bin 350 kursiyere kurs verildi.

Çilimli Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları yılsonu sergisi İbrahim Hoşver Ortaokulu Spor Salonunda yapıldı. Programda Çilimli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Soner Menteşe açılan kurslar hakkında kısa bilgiler verdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 205 kursta 3 bin 350 kursiyere eğitim verilerek ilçe nüfusunun yüzde 17’sine ulaşıldığını, böylece son 4 yılda olduğu gibi bu yılda Düzce ve Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti. Konuşmanın ardından kursiyerlere katılım belgeleri ve kurslarda görevli usta öğreticilere takdir belgeleri verildi.

Kurslara verdiği desteklerden dolayı İŞKUR Düzce Müdürü Ferhat Acar’a plaket takdim edildi. Program türkü dinletisinin ardından, açılış kurdelesinin kesimi ve serginin gezilmesi ile tamamlandı.