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Bir yıllık emekleri enkazın altında kaldı

Adıyaman’ın Zey köyünde 7 kişinin yaşadığı 2 katlı yığma evin duvarı çöktü.

01 Mart 2019 Cuma 16:02
Bir yıllık emekleri enkazın altında kaldı

Adıyaman’ın Zey köyünde 7 kişinin yaşadığı 2 katlı yığma evin duvarı çöktü. Canlarını zor kurtaran ailenin bir yıllık emeği olan tütünler enkazın altında kaldı.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Zey köyünde yaşandı. Zeliha Çam’a ait iki katlı evin Kuzey duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Önceki gün yağan yağmur sularının evin duvarına sızması ve yolun duvara baskı yapması nedeniyle duvar ve tavan çöktü.


Ailenin evde olduğu esnada sabaha karşı meydana gelen çökme korku ve paniğe neden oldu. Gürültüyle birlikte kendilerini dışarı atan ailenin bulunduğu evin bir davarı ve tavanın altında bir yıllık emekleri kaldı. Birinci katta duvara ve tavana asılı olan bir yıllık emeğin ürünü yaklaşık 250 kilogram tütün ile ahırdaki odun ve saman göçüğün altında kaldı.


Zeliha Çam, sabah sobayı yakmak için ahırdan odun çıkarmak için girdiği ahırdan tekrar çıktığı esnada çökmenin olduğunu kaydetti. Zeliha Çam, “Alt katta odunum vardı, üst katta tütünüm vardı. Sobayı yakmak için odun çıkarmaya ahıra girdim.Odunu alıp dışarı çıktığımda çöktü. Tütünler mahvoldu, altında kaldı. Geçimimizi tütünle sağlıyorduk” dedi.


Mehmet Ali Karakuş ise “Yağmur suları yukardan gelince duvar nem aldı, nem alan duvar çöktü. Tütünler çöken duvarın altında kaldı” diye konuştu.


Zeliha Çam’ın oğlu Ramazan Çam ise gürültüyle birlikte kızının evin yıkıldığını söylediğini aktararak, göçüğün altında tütün, saman ve odunların kaldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:02
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