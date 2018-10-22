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Bir yılda '155 Polis İmdat'ı 45 bin 210 kez aradı

'Konuşacak kimsem yoktu' diyerek bir yılda 155 Polis İmdat hattını 45 bin 210 kez aradığı belirlenen Şeref Can isimli vatandaş hakkında, kamu faaliyetini engellediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istendi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:10
Bir yılda '155 Polis İmdat'ı 45 bin 210 kez aradı

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 55 yaşındaki Şeref Can isimli bir vatandaşın bir yıl boyunca 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ni binlerce kez aradığı belirlendi.

İhbar geldi

Can, personel moral ve motivasyonunu lüzumsuz konuşmalarla meşgul ettiği gerekçesiyle Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Hazırlanan raporda Can'ın 15.05.2017 ile 15.05.2018 arasında çok sayıda arama yaptığı, herhangi bir ihbarda bulunmadığı ortaya çıktı.

'Konuşacak kimsem yoktu'

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şeref Can, "Yaklaşık iki yıl önce eşimden boşandım. Sürekli alkol tüketiyordum. Psikolojik olarak bunalıma girdiğim için ve konuşacak kimsem olmadığından dolayı polis ihbar hattını aradım. Çok pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.

Hakim karşısına çıkacak

Can hakkında, 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ni 45 bin 210 kez arayarak kamu kurum faaliyetini engellediği gerekçesiyle dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Can, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:10
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