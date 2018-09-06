Bir yılda 1 milyonu aşkın Arakanlı’ya yardım

Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Rohingya halkı sürekli olarak Arakan’dan göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, Arakan’daki zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam anlamıyla gösteriyor. Yaşanan son krizden bugüne kadar yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 1996’dan beri Arakan için çalışma yürütüyor. 25 Ağustos 2017’den Ağustos 2018 sonuna kadar İHH’nın Arakan çalışmalarından toplamda 1 milyon 232 bin kişi faydalandı. İHH, kriz boyunca Arakanlılara; gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, rehabilite ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştildi. Yardımlar, Bangladeş, Myanmar ve Hindistan’da dağıtıldı.

İHH’nın evleri örnek seçildi

Özellikle barınma alanında yapılan çalışmalar, Arakanlılara rahat bir nefes aldırdı. Bölgede bugüne kadar 7 bin 432 ev inşa edildi. Bambu’dan inşa edilen evlere aynı zamanda güneş enerji paneli de kuruldu. Böylelikle Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu. Arakanlılar, tehcir edilmeden önce Myanmar’da da elektrikten yoksun bir hayat sürüyorlardı. Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise Türkiye farkını gözler önüne serdi. Bölgede bulunan hiçbir kampta elektrik ve ışık bulunmazken, kurulan güneş enerji panelleri sayesinde kamplar aydınlığa kavuştu.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle 5 bin 568 bambu evi daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine tamamlayacak. İHH, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor. İnşa edilen bu evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan STK’lara Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterildi.

109 bin kişiye acil sağlık yardımı

Krizin ilk günlerinde Bangladeş’teki kamplarda 1 adet ve Myanmar’da 2 adet geçici sağlık merkezi açarak sağlık hizmeti verildi. Halen Bangladeş’te günlük 200 kişinin hizmet aldığı 1 adet sağlık merkezi üzerinden sağlık hizmetleri devam ediyor. Ayrıca krizin ilk günlerinde 45 adet yaralının tedavi ve hastane ulaşımı sağlandı. Bugüne kadar 109 bin 750 kişi sağlık taramasından geçirildi.

Arakanlı çocuklara 5 ayrı rehabilitasyon merkezi

İHH, hayırseverlerin destekleri ile çocuklar ve yetimler için 5 ayrı rehabilitasyon merkezi inşa etti. Rehabilitasyon Merkezleri, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Balukhali, Jamtoli, Palongkhali, Bagguna ve Ghumdhum kamplarında hizmete girdi. İçinde oyun merkezlerinin de bulunduğu 5 ayrı rehabilite merkezinden toplamda 94’ü yetim olmak üzere bin 94 çocuk istifade ediyor. Merkezlerde, rehabilite hizmetinin yanında barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de veriliyor.

Yetimler unutulmadı

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesi ile kamplarda yaşayan Arakanlı yetimler de unutulmadı. Böylelikle 678 yetim düzenli olarak aylık desteklenme kapsamına alındı. Ayrıca diğer çocuklara kırtasiyelik malzeme ve oyuncak dağıtımları yapıldı.

Su kuyusu, banyo ve tuvalet

Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 113 su kuyusu, 5 bin litre su tankı olan 10 ayrı derin su kuyusu inşa edildi. Su kuyusu dışında kalıcı eserler inşasında 305 adet banyo ve tuvalet yapımı bulunuyor.

Kış çalışmaları

İHH ekipleri, kış çalışmaları kapsamında da 19 bin 385 aileye battaniye, 10 bin adet kazak dağıtımı, bin 500 kadına şal, 800 kişiye de kışlık elbise paketi yardımı yaptı.

Diğer yardımlar

Hayırseverlerin destekleri ile İHH ayrıca; 136 bin 699 aileye gıda paketi, 111 bin 550 kişiye sıcak yemek, 18 bin 484 aileye pişirilmiş et, 3 bin 750 adet bebek maması, 14 bin 750 aileye cibinlik, 28 bin 770 aileye hijyen paketi, bin kadına özel ayrıca hijyen paketi, 12 bin 540 aileye hasır, 10 bin 783 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 5 bin 336 aileye nakit para yardımı, 12 bin 886 aileye kıyafet yardımı, 25 bin adet şemsiye yardımı yaptı.

Muhammed Eyüp’ün her türlü ihtiyacı karşılandı

İHH’nın yardım ulaştırdıkları arasında 7 gün boyunca anne ve babasını küfesinde taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de bulunuyor. Arakan’daki zulümden kaçarken 7 gün boyunca anne ve babasını küfesinde taşıyan Muhammed Eyüp’ü yaşadığı Nisan ayında kampta bulan İHH, kendisinin ve ailesinin tedavisini yaptırarak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

İHH, Muhammed Eyüp’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek annesi Asya Hatun’un tedavi süreci için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak annesini ambulansla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürdü. AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun’a İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi. Asya Hatun, 2008 yılından bu yana felçi olarak yaşama tutunmaya çalışıyordu. İHH, Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Arakanlılara üst düzey ziyaret

Öte yandan Ocak ayında AK Partili Milletvekilleri ve İHH Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH’nın Bangladeş’teki çalışmalarını ziyaret etti. Hemen ardından da Kültür ve Turizm Eski Bakanı Numan Kurtulmuş, İHH’nın bölgede hizmete açtığı Koordinasyon Merkezi’ne giderek incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İHH’nın bölgedeki çalışmalarını ziyaret etmek amacıyla Oyuncu Sinan Albayrak da bölgeye gidenler arasındaydı.

Destekte bulunmak için

İHH aracılığıyla Arakanlılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ARAKAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine ARAKAN koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.