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Bir yıl geçti... Hazmedemeyince suç duyurusunda bulundu!

Geçtiğimiz yıl İzmir'de Tramvay hattının yanında namaz kılarken görüntüleri çekilip sosyal medya da paylaşılan vatandaş hakkında bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu. Namaz kılan vatandaşın görüntülerini hazmedemeyen bir şahıs 'provokatif eylem' gerekçesiyle İstanbul'dan dava açtı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
Bir yıl geçti... Hazmedemeyince suç duyurusunda bulundu!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının anında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceği belirtilerek araştırılması gerekçe olarak gösterildi.

TRAMVAY NAMAZINI BİTİRMESİNİ BEKLEMİŞTİ

Karşıyaka ilçesinde, 1 Haziran 2017 tarihinde Göksel Duran isimli bir vatandaşın rayların yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duran, o tarihte aracını park edip rayların yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da namaz kılan kişiyi fark edince vatandaşın namazını bitmesini bekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tüm bu yaşananlar da o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise daha sonra da sosyal medyada paylaşılarak gündeme oturmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu görüntülerin yaşanmasının ardından ise İstanbul'da bir vatandaş, Duran hakkında bir yıl sonra suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.

"TRAMVAYIN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Göksel Duran, İHA'ya verdiği bir röportajda ise namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti. Duran, "Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım ben tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim. Namazımı bitirdiğimde kadının beni çektiğini görmüştüm zaten. Namaz bittiğinde kendisine teşekkür ettim" diyerek kendisini savunmuştu

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
  1. İzmir
  2. İstanbul
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  4. namaz kılan vatandaş
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