Bir yaşındaki bebek balkondan düştü Ağır yaralanan bebek, hastanede tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Zümra D. isimli 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü. Daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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