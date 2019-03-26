Bir yaşındaki bebek balkondan düştü
Ağır yaralanan bebek, hastanede tedavi altına alındı26 Mart 2019 Salı 15:25
İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Zümra D. isimli 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü.
Daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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