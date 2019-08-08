Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda ‘rutin denetim’ci! Ekrem İmamoğlu ‘şaibeli’ isimleri tek tek tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu, belediyeyi birlikte yöneteceği A takımını belirledi. 23 Haziran yerel seçimleri ile göreve gelen İmamoğlu, aradan geçen 40 günlük süreçte genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 3 başkan danışmanı, bir kurum genel müdürü (İETT) ve İBB'ye bağlı 30 şirketten 22'sine genel müdür ataması yaparak tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye’nin yangın yerine çevrildiği Gezi Olayları’nda halkı sokağa çağıran ve Beylikdüzü’nde sokakları trafiğe kapatan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik birimlerine ‘Geziciler’i yerleştirdiği ortaya çıktı. Gezi’nin finansörlüğünü yapan Koç Grubu’nda üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliğine atayan İmamoğlu; Gezi iddianamesinde adı geçen Taksim Dayanışma Grubu üyelerinden Gürkan Akgün’ü İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na, davanın sanıklarından şehir planlayıcısı Tayfun Kahraman’a ise danışmanlık görevi verdiği bildirildi.

Vergi denetimine 'rutin denetim' süsü vermişti

İmamoğlu’nun İBB’nin Genel Sekreterlik görevini teslim ettiği Yavuz Erkut, hatırlanacağı üzere bir süre Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ’ta görev yapmıştı. Erkut’un şirkette görev yaptığı dönemde Maliye Bakanlığına bağlı mali ekipler TÜPRAŞ’a vergi denetiminde bulunarak çeşitli evraklara el koyarken, Emniyet de kaçak akaryakıt denetiminde bulunmak üzere şirkette incelemelerde bulunmuştu.

Baskın sonrası konuşan dönemin TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Her zamanki gibi yapılıyor. Her zaman bu denetimler grup halinde yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu sayesinde ihaleler alan isim

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaparken; organizasyon, konser ve kültürel etkinlikler ihaleleri verdiği şirket sahibi Serdal Taşkın'ı Kültür AŞ'nin başına atadı.

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, ‘Organizasyon hizmet işi’, ‘Belediye online TV hizmet işi’ ve ‘Haber ve duyuru hizmet işi’ adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

İşinin ehli dedi ama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belirlenen üst yönetimin tanıtımı için Saraçhane'deki binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, liyakata önem veren ve partizanlık yapmayan, insanları kucaklayan ve işinin ehli insanlara görev teslim ettiklerini savundu.

Başkanlıkta henüz 40'inci günün girdiklerini ifade eden İmamoğlu, İBB'nin 85 bin çalışanı bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Bu şehre adaleti getirmek için yola çıktık. Yol arkadaşım mutlaka kibirden uzak olacak. Makamında dururken sokakta dolaşırken insanlarla konuşken kibirden arınmış, tevazuyla 16 milyonun hizmetçisi olduğunu hissettirecek." dedi.

6 ay içinde tüm yönetim kadrolarını tamamlamak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, kendilerine yönelik beklentilerin büyüklüğünün farkında olduklarını kaydetti.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Berakoğlu ile yola devam kararı olan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde İSKİ ve 8 şirkete daha atama yapacak.

İşte o tartışmalı atamalar:

Genel sekreter Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı ve Turgut Tuncay Önbilgin. Başkan danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Hamidiye ve Güvensu A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş. Genel Müdürü Burak Sırali, İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır, İSPER A.Ş.Genel Müdürü Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, İSTGÜVEN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş. Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Edin