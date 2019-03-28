Samsun'da Zabıta ekiplerinden flaş dilenci operasyonu Samsun’da zabıta ekipleri yaptığı operasyonla 6 günlük bebeğiyle dilenen kadın ve torunu tarafından dilenmeye zorlandığı iddia edilen 100 yaşındaki bir yaşlı kadın tespit edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik rutin bir operasyon gerçekleştirdi. Sivil ve resmi ekiplerce yapılan operasyonda Nevşehir doğumlu Yağmur G. (19) isimli dilenci Batuhan isimli 6 günlük bebeğiyle birlikte dilenirken suçüstü yakalandı. 100 yaşındaki ninesini dilendiriyor Yapılan operasyonda İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde dilenen 100 yaşındaki Ayşe A.'da suçüstü yakalandı. 100 yaşındaki dilenci kendisini torununun dilendirdiğini iddia etti. Yakalanarak evrak düzenlemesi için Dilenci Toplama Merkezi'ne götüren Ayşe A.'yı, toplama merkezinden kendisini dilendirdiği iddia edilen torunu Celil A. teslim aldı. İdari işlem uygulanan dilenciler daha sonra kendilerini almaya gelen yakınlarına teslim edildi.

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