"Bir ve beraber olduğumuz sürece devletimiz ilelebet payidar olacaktır"

MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece milletimiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberindeki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerini ziyaret etti.

Özel Harekat Şubesinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından karşılanan Erbaş, akşam namazını emniyet mensuplarıyla birlikte kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan Erbaş, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis ve jandarma mensuplarıyla yemek yedi.

Erbaş, burada dua okurken, "Vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ve devletimizi ilelebet payidar eyle. Bu en önemli değerlerimizi ortadan kaldırmak ve bölücülük yaparak bizi birbirimizi düşürmek isteyen hainlere fırsat verme, görev yapan bütün güvenlik görevlilerimize yardım eyle, her türlü kötülüklerden, hainlerin ihanetinden ve düşmanların tuzaklarından muhafaza eyle, terör örgütlerinin her türlü hile ve desiselerinden muhafaza eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, duanın ardından yaptığı açıklamada, çok güzel bir ortamda bulunduklarını belirterek şehitliğin önemine dikkati çekti.

Şehitliğin bir insana peygamberlikten sonra nasip olacak en büyük lütuf olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz buyuruyor ki vatan sevgisi imandandır. İnancımızda memleketimizin her karış toprağının bizim için çok önemli olduğunu bilenlerdeniz. O yüzden askere giderken annelerimiz, yakınlarımız kına yakarak gönderirler. Askerlerimizi dualar ederek göndeririz. Döndüklerinde yine dualarla karşılarız. Ecdadımız bu şekilde bize vatan bırakmış. Her karış toprağında şehit kanı var."

Birlik, beraberlik içinde yaşamaya devam edileceğini dile getiren Erbaş, "Vatan, millet aşkıyla nerede görev yapıyorsak, askerimiz sınırda, polisimiz şehirde, bizler en ücra köşelerde görev yapan din görevlileri olarak aynı amaca hizmet ediyor, aynı hedefe doğru hareket ediyoruz." diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." diyen Erbaş, sınırda, sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçleri için sık sık dua ettiklerini söyledi.

Erbaş, "Sabah namazlarında ülkemizin 90 bin camisinde sizler için Fetih Suresi'ni okuduk, dualar yaptık. Rabb'im kabul buyursun inşallah. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.