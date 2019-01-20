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Bir vahşet haberi de Osmaniye'den geldi! Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

20 Ocak 2019 Pazar 23:33
Bir vahşet haberi de Osmaniye'den geldi! Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Cumhuriyet Mahallesi’nde Hasan A. ( 61), evde oturduğu sırada eşi Hürü A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı.

Evden bağrışma sesleri duyan komşuları durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hürü A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi .

Eşini bıçaklayarak öldüren Hasan A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.’nın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:33
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