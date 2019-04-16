“Bir usta bin usta” projesi UNESCO yolunda

Geleneksel Türk el sanatlarını geleceğe taşımak üzere 50 meslekte toplam bin yeni ustanın yetişmesini sağlayan “Bir Usta Bin Usta Projesi” UNESCO listelerine girmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Anadolu Sigorta ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile on yıldır sürdürdüğü projenin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İyi Koruma Uygulamaları Listesi’ne kaydettirilmesi için çalışmalara başlandı.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak bugüne kadar çok sayıda prestijli ödülle dünyanın takdirini kazanan “Bir Usta Bin Usta Projesi” Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün teknik danışmanlığında sürdürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde geçtiğimiz hafta katıldığı görkemli bir törenle onuncu yılı kutlanan projeyi UNESCO listelerine taşıyacak olan Bakanlık Türkiye’nin geleneksel sanatlarına yönelik dünyadaki farkındalığı ve koruma bilincini daha da arttırmayı hedefliyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne bugüne kadar 17 unsur kaydettiren Türkiye, UNESCO listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Geleneksel El Sanatlarını Ustalarından Öğrendiler

Bir ustanın elinde can bulan mesleklerin, yeni ustalara aktarılarak, gelenekten geleceğe taşınması için sadece mesleki eğitim konusunda değil, o meslekleri yaşatmaya yönelik çalışmalara da destek veren “Bir Usta Bin Usta Projesi” geleneksel yöntemlerle yetişmiş ustaların kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı dersler vermesiyle gerçekleştirildi.

Kursiyerler ham malzemelerden ürünün elde edilmesine kadar geçen tüm işlemleri birebir uygulama ve geleneksel yöntem, motif ve malzemeyi tanıma fırsatı buldu.

Başladığı günden bu yana proje kapsamındaki sanat dalları ve açılan kurslar ise şöyle:

2010 yılında Bursa / Karagöz Tasvir, Edirne / Edirnekari, Eskişehir / Lületaşı İşlemeciliği, Gaziantep / Kutnu Dokumacılığı, Trabzon / Kazaziye; 2011 yılında Van / Savatlı Gümüş İşlemeciliği, Sivas / Boynuz Tarak Yapımı, Çorum / Kargı Bezi Dokumacılığı, Hatay / İpek Dokumacılığı, Mardin / Taş İşlemeciliği; 2012 yılında Ankara / Sedef Kakma, Kars / Kilim ve Heybe Yapımı, Muğla / Cam Üfleme, Nevşehir / Çömlek Yapımı, Tokat / Yazma Baskı; 2013 yılında Manisa / Gördes Dokumacılığı, Kahramanmaraş / Ahşap Oymacılığı, Tekirdağ / Karacakılavuz Dokumacılığı, Mersin / Namrun İğne Oyacılığı, Rize / Sepet Örücülüğü; 2014 yılında Çanakkale / Çini İşlemeciliği, Erzurum / Oltu Taşı İşlemeciliği, Isparta / Deri Aksesuar Yapımı, İzmir / Keçe Aksesuar Yapımı, Şanlıurfa / Kehribar Taşı İşlemeciliği; 2015 yılında Ardahan / Damal Bebek Yapımı, Aydın / Körüklü Çizme, Bartın / Tel Kırma, İstanbul / Kukla Yapımı, Zonguldak / Devrek Baston Yapımı; 2016 yılında İstanbul / Sıcak Cam Yapımı, Adana / Ahşap Oyma, Konya / Keçecilik / Yünün Mistik Yolculuğu, Trabzon / Kemençe Yapımı, Kırklareli / Poyralı Köyü Dokuma; 2017 yılında Balıkesir / El Yapımı Sabun Üretimi, Denizli / Buldan Bezi Dokumacılığı, İstanbul / Şile Bezinden Giyim ve Aksesuar Yapımı, Karaman Taşkale / Halı Dokuma, Sinop / Model Gemi Yapımı; 2018 yılında Artvin / Tulum Yapımı, İstanbul / Cilt Yapımı, İzmir / Nazar Boncuğu Yapımı, Kastamonu / Çarşaf Dokuma, Kütahya / Kütahya Çiniciliği; 2019 yılında Amasya / Yassıçal Çuha Dokuma, İstanbul / Ebru Yapımı, Kayseri / Yahyalı Halı Dokuma, Malatya / Bakırcılık, Samsun / Zembil Yapımı.