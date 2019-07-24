0553 313 94 23

"Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında ebru sergisi açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, 30 Temmuz'a kadar görülebilecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:18
"Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında ebru sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Sigorta'nın 2010'da hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ebru Yapımı Kursu öğrencilerinin ve ebru alanında usta isimlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki açılışta konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatın sadece resmiyle değil, icrası ve beraberinde getirdiği adabımuaşereti ile var olduğunu söyledi.

Bu dosya önüne geldiğinde biraz daha görünür olmasını istediklerini, ortaya çıkan bu çalışmanın rutin bir eğitim faaliyeti olarak geçip gitmesine gönüllerinin razı olmadığını anlatan Yılmaz, eserlerin bir sergiyle izlenebilmesini arzuladıklarını aktardı.

Sergide geçmişe vefanın ön plana çıktığını ifade eden Coşkun, "Bunca popülaritenin alıp başını gittiği ve büyük rağbet gördüğü ortamda genç arkadaşların bu sanata emek vermelerini ve zaman ayırmalarını önemli buluyoruz." dedi.

Ebru sanatçısı hattat Uğur Derman da ebru sanatının tarihinden ve bu sanatı icra eden ustalardan bahsetti.

Kursun eğitmenliğini yapan Uğur Taşatan ise sergide 53 eserin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sergimiz 'Bir Usta Bin Usta' projesi kapsamında hazırlandı. Bilim Kültür Sanat Derneği'nin (BİKSAD) desteğiyle 2 ay devam eden bir kursun sonucu bu sergi. Bu süre zarfında cumartesi ve pazar günleri 6 saatten 152 saat öğrencilerle ders yaptık. Normalde benim bir senede verdiğim eğitimi iki ayda çok yoğun bir şekilde çalışarak vermiş olduk arkadaşlarla. Sergide 40 öğrenci eserinin yanı sıra Hatip Mehmet Efendi, Edhem Efendi, Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman, Alparslan Babaoğlu ve benim eserlerimiz var. Öğrenciler yoğun ve güzel çalıştılar. İki aylık bir süre için beklenmedik derecede güzel eserler çıktı ortaya. Ben memnunum.

Bu bir Türk ebrusu sergisi. Bugüne kadar gelmiş, bugün de buradaki arkadaşlara aynı gelenek devam ettirilerek aktarılmış bir sergi. Sizin bu sergide en başta gördüğünüz Hatip Mehmet Efendi’den son arkadaşımızın yaptığı esere kadar hepsi aynı geleneğin devamı, bu anlamda mutluyum."

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 12 kursiyer, mezun oldu.

Ebru sergisi 30 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:18
  1. Ebru
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
    1. Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9..
    2. Aydın'daki cinayet
    3. Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı
    4. Avrupa borsaları İngiltere ve Fransa..
    5. AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı..
    6. Mobilya devi konkordato talep etti
    7. Sezaryen sonrası normal doğum
    8. İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı..
    9. Meteorolojiden yağış uyarısı
    10. Burhan Kuzu'dan Lozan paylaşımı: İsmet..
    11. Ceyda Çetin Erenler: Basın..
    12. Niğde polisinden sahte alkol operasyonu
    13. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    14. Başkan Aşgın gazetecilerle buluştu
    15. Aydın’daki cinayetin zanlısı tutuklandı
    16. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
    17. Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    19. İş dünyası 9 günlük tatile karşı
    20. Tarımda teknoloji kullanılarak ürün..
    21. "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında..
    22. Hamaney'in danışmanından "Trump..
    23. 70. Mekanize Piyade Tugay..
    24. Devrilen traktörün altında kalan..
    25. Fitch’ten küresel bankaların..
    26. Mersin'de klima motoru patladı: 1 yaralı
    27. Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi..
    28. Düzce'de kaçak içki imalathanesine..
    29. Başkan Erdoğan'ın yeni parti konusunda..
    30. "Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı