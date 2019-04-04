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"Bir Usta Bin Usta" kapanış programı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana Türkiye'den 110 unsur envantere kaydedildi, 29 kişi ve bir topluluk da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edildi. UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz."

04 Nisan 2019 Perşembe 23:25
"Bir Usta Bin Usta" kapanış programı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana Türkiye'den 110 unsur envantere kaydedildi, 29 kişi ve bir topluluk da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edildi. UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Anadolu Sigorta'nın Türkiye'nin kaybolmaya yüz tutan mesleklerini yeniden canlandırmak için başlattığı, "Bir Usta Bin Usta" projesinin kapanış etkinliğine katıldı.

Projenin 10 yılda bin yeni usta adayı yetiştirme hedefi kapsamında her yıl 5 ilde 5 meslek kursu düzenlendiğini belirten Ersoy, aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel mesleklerinin yeniden canlandırılması adına da önemli bir misyonu tamamladığını söyledi.

Geleneksel sanatların Türk kültür ve değerlerinin zanaatkarların elinde biçim bulması, şekillere, desenlere, motiflere dönüşmesi olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün zenginliği zanaatkarlarımızın mahareti ile birleşince maddenin değişip manaya büründüğünü hep beraber görüyoruz. Bu benzersiz kültür Anadolu'dan gelen kültür mirası ile birleşince zenginlik ve çeşitlilikte de rakipsiz bir seviyeye ulaşmaktadır. Yüzlerce yıldır bir kültür zenginliği olmanın yanında bir meslek olarak da bu toprakların ekonomik hayatında pay sahibi olan el sanatları teknolojik gelişmelerden çok olumlu etkilenmedi. Gençlerin bu meslekleri yeterince iyi tanımaması dolayısıyla da, yeni ustaların yetişmemesi sebebiyle de bir kısmı kaybolmaya tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunun önüne geçmek ana sorumluluklarımızdan biri oldu. Toplumsal miras bilincini geliştirmek ve el sanatlarımızı değerlendirmek ve desteklemek en temel amaçlarımızdan biri oldu. Bu yüzden Anadolu Sigorta'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığında yürüttüğü 'Bir Usta Bir Usta' projesini son derece önemli ve değerli buluyorum. "

Ersoy, proje kapsamında 10 yıldır 50 meslekte yetiştirilen usta adaylarının Türkiye'yi bu alanda geleceği taşıyacağının altını çizdi.


- "Mezun olan kursiyerlerimize atölye açmak için kredi desteği sunuyoruz"

Bakan Ersoy, kursiyerlere sadece eğitim desteği değil, ekonomik hayatta var olmaları için de destek verildiğini aktardı.

Türkiye'nin yeni turizm vizyonu çerçevesinde nitelikli bir turizme odaklandığını ve el sanatlarının bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mezun olan kursiyerlerimize atölye açmak için kredi desteği sunuyoruz. Dolayısıyla el sanatlarımızı ekonomik hayatın bir parçası haline getirmek adına da önemli bir çalışma gerçekleştirmiş olunuyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana Türkiye'den 110 unsur envantere kaydedildi, 29 kişi ve bir topluluk da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edildi. UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Yaşayan insan hazineleri arasında çok değerli el sanatları ustalarımız da bulunuyor. İnanıyorum ki sayıları bini bulan usta adaylarımızın arasından yeni insan hazinelerimiz çıkacak. Onlarla birlikte el sanatlarımızı daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımayı başaracağız."

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç da şirketlerinin Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra kurulduğunu hatırlatarak, o günden bu yana Türkiye'nin maddi ve maddi olmayan varlıklarını korumak için çalıştıklarını dile getirdi.

Modern yaşam koşulları nedeniyle kaybolmaya yüz tutan meslekleri güçlendirmek adına başlattıkları projeden başarılı sonuçlar elde ettiklerine değinen Koç, "Bir Usta Bin Usta projesinde her yıl 5 meslek belirledik. Her meslekte 20 kursiyerle, 10 yılda 50 meslekte bin usta adayı oluşturuldu. Bu mesleklerin en azından bir kuşak daha devam etmesi garanti alınmış oldu." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:25
  1. Anadolu Sigorta
  2. Bir Usta Bin Usta
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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