0553 313 94 23

Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çaydüzü Üst Geçidi ile ilgili açıklama yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çaydüzü Üst Geçidi ile ilgili açıklama yaptı.


Akın, sorun teşkil eden bölgelerde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla üst geçitlerin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.


Yayaların can güvenliği açısında üst geçit çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Cemal Akın, halkın teveccüh göstermesi durumunda Çaydüzü Üst Geçidi Projesi’ni hayata geçirerek bu bölgeyi de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.


Proje hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Değerli halkımıza Bartın‘ımızda daha güzel, huzurlu ve güvenli bir yaşam sunmak için daha önce kentte ölümlü kazaların yaşandığı,Aladağ Mahallesi’nin hemen alt tarafından ki çevre yoluna, Cumhuriyet Mahallesi’ne ve Hendekyanı Caddesi’ne olmak üzere 3 kritik noktaya üst geçitler yapmıştık. Büyük küçük herkesin karşıdan karşıya geçerken büyük sıkıntı yaşadığı bu bölgelerimizi yapmış olduğumuz bu çalışma ile daha güvenli hale getirdik.Üst geçit projelerimize asansör ilavesi yaparak engelli ve yaşlılarımızın da bu hizmetimizden kolaylıkla yararlanmasını sağladık. Üst geçit projelerimize bir yenisi de Devlet Hastanesi, Gençlik Merkezi, çeşitli okullar, Kültür Merkezi gibi çok sayıda donatı bulunan, vatandaşların hareket halinde olduğu Çaydüzü Mahallesi’nde hayata geçirmek istiyoruz. Hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran, yaya güvenliğine önem veren, 7’den 70’e tüm vatandaşlarını önemseyen, kucaklayan, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik anlayışımızla insan odaklı hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    1. "Çanakkale ruhu birlik ruhudur"
    2. Trafikte imaj değişikliği
    3. Gaziantep’te 18 Mart Çanakkale..
    4. Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı
    5. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban..
    6. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Düzce’de Tüketici Hakem Heyeti başarı..
    8. Mersin-Tarsus OSB büyüyor
    9. Öğrencilerle birlikte kuru ekmek yedi,..
    10. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    11. Kahramanmaraş oy kullanma saatleri..
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Yazıcı: “Mutlu Marmarisli, mutlu..
    14. 150 bin TL değerinde otomobil çalan..
    15. 18 Mart ruhu için öğrencilerden özel..
    16. Rektör Çomaklı’nın 18 Mart Şehitleri..
    17. Altıeylül’de her mahalle miting alanı
    18. Mustafa Savaş: “Çerçioğlu, ekmek elden..
    19. Serdivan’a 7 milyon metrekare yeni..
    20. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na..
    21. Bakan Pakdemirli Katar’da
    22. Marmaris’te cinayet
    23. Osmaneli ‘de Çanakkale Zaferi’nin..
    24. Ortaokul öğrencileri ay-yıldızlı..
    25. Taşköprü’de sentetik futbol sahasının..
    26. AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün..
    27. İl Emniyet Müdürü Kaya, Yata Güvenliği..
    28. Kocaeli’deki şafak operasyonu polis..
    29. KOBİS sistemi yenilendi
    30. Vali Memiş, 15 Temmuz gazisini dinledi
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun