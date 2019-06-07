Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne kazandırılan yaya üst geçinde çelik donatı imalatı devam ediyor.

İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne inşa edilen yaya üst geçidinde çelik donatının imalatı yapılıyor. Üst geçit cadde üstünde bulunan öğrenci yurdu ve bölge halkının güvenli bir şekilde karşıdan karşıya yaya geçişini sağlayacak. Üst geçit inşa çalışmaları kapsamında şuanda çelik ayak kolları yerlerine konuldu. Toplamda 70 ton çeliğin kullanıldığı yaya üst geçidinde ana gövde döşemesi de yerleştirilerek köprünün şekil alması sağlandı. Ayrıca üst geçit köprüsü asansör kulelerinin montajı tamamlandı.

Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi üzerindeki öğrenci yurdu önüne yapılacak olan üst geçit, çift asansörlü olacak. Üst geçidin uzunluğu 34, genişliği 3, yoldan yüksekliği ise 6.25 metre olacak. Modern üst geçit, bölgeye yaya ulaşımda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracak, öğrenciler ve bölge halkı proje çalışmaları tamamlandıktan sonra mevsim şartlarından kaynaklanan sorunları yaşamayacak.

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