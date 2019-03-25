KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "HDP'nin birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi." dedi.

Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesinde muhtarlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, yerel seçimlerin ardından artık Türkiye'de 5 yıl seçim olmayacağını, vatandaşların buna göre sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de istikrarın bu 5 yıllık sürede zirve yapacağına inandığını anlatan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkeye çok şey kazandırdığını vurguladı.

Mehmet Ali Şahin, "Siyasi partiler bu seçimler dolayısıyla ittifaklar yaptı. AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı adı altında bir araya geldi. CHP ise İYİ Parti'yle ittifak kurdu. Buna 'dirsek teması' diyor ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu işin içinde, o da var. Ama asıl görünmeyen bir ortak var. Görünmeyen ortak HDP'dir." diye konuştu.

PKK terör örgütü mensubu olmaktan dolayı haklarında soruşturma açılmış kişilerin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin belediye meclisi listelerinde olduğunu dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifak oluştu. Ne diyor HDP, 'Doğu'da Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Arkadaşlar ne kadar tehlikeli, ne kadar bölücü bir yaklaşımdır. 'Batı' derken neyi kastediyor? Birkaç gün önce Şişli'de CHP belediye başkan adayını tanıtıyor. Bu tanıtımda HDP Şişli İlçe Başkanı da konuşturuluyor. Bu başkan çıkıyor kürsüye diyor ki, 'Kayyumun yönettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri yeniden alacağız, Kürdistan'daki belediyeleri alacağız. AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Demek ki HDP'ye göre Türkiye ikiye ayrılmış. Böylesine bölücü bir terör örgütüyle maalesef iş birliği yapan karşımızda bir muhalefet var."

- "Adam kafasında Türkiye'yi bölmüş"

CHP'li bir kişinin, hatta CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan'daki belediyeleri alacağız." diyen bu adama neden itiraz etmediğini soran Şahin, şöyle devam etti:

"Neden 'Bu konuşmayı yapamazsın?' demiyorsunuz. Meral Hanım siz milliyetçi olduğunuzu her seferinde söylüyorsunuz. Adam kafasında Türkiye'yi bölmüş, bu hainlerle iş birliği yapılır mı? Allah aşkına, onlardan bir miktar oy alacağız diye Türkiye'nin adeta bölünmesine çağrı yapan böylesine hain tavır içerisinde olanlarla iş birliği yapılır mı? Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Olan nedir biliyor musunuz? HDP'nin, birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi."

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bu üst aklın, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu düşerse direncinin kırılacağını düşündüklerini, bu ittifakı da o yüzden kurduklarını sözlerine ekledi.