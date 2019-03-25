0553 313 94 23

"Bir üst akıl bunları bir araya getirdi"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:- "HDP'nin birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi"

25 Mart 2019 Pazartesi 22:02
"Bir üst akıl bunları bir araya getirdi"

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "HDP'nin birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi." dedi.

Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesinde muhtarlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, yerel seçimlerin ardından artık Türkiye'de 5 yıl seçim olmayacağını, vatandaşların buna göre sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de istikrarın bu 5 yıllık sürede zirve yapacağına inandığını anlatan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkeye çok şey kazandırdığını vurguladı.

Mehmet Ali Şahin, "Siyasi partiler bu seçimler dolayısıyla ittifaklar yaptı. AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı adı altında bir araya geldi. CHP ise İYİ Parti'yle ittifak kurdu. Buna 'dirsek teması' diyor ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu işin içinde, o da var. Ama asıl görünmeyen bir ortak var. Görünmeyen ortak HDP'dir." diye konuştu.

PKK terör örgütü mensubu olmaktan dolayı haklarında soruşturma açılmış kişilerin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin belediye meclisi listelerinde olduğunu dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifak oluştu. Ne diyor HDP, 'Doğu'da Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Arkadaşlar ne kadar tehlikeli, ne kadar bölücü bir yaklaşımdır. 'Batı' derken neyi kastediyor? Birkaç gün önce Şişli'de CHP belediye başkan adayını tanıtıyor. Bu tanıtımda HDP Şişli İlçe Başkanı da konuşturuluyor. Bu başkan çıkıyor kürsüye diyor ki, 'Kayyumun yönettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri yeniden alacağız, Kürdistan'daki belediyeleri alacağız. AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Demek ki HDP'ye göre Türkiye ikiye ayrılmış. Böylesine bölücü bir terör örgütüyle maalesef iş birliği yapan karşımızda bir muhalefet var."

- "Adam kafasında Türkiye'yi bölmüş"

CHP'li bir kişinin, hatta CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan'daki belediyeleri alacağız." diyen bu adama neden itiraz etmediğini soran Şahin, şöyle devam etti:

"Neden 'Bu konuşmayı yapamazsın?' demiyorsunuz. Meral Hanım siz milliyetçi olduğunuzu her seferinde söylüyorsunuz. Adam kafasında Türkiye'yi bölmüş, bu hainlerle iş birliği yapılır mı? Allah aşkına, onlardan bir miktar oy alacağız diye Türkiye'nin adeta bölünmesine çağrı yapan böylesine hain tavır içerisinde olanlarla iş birliği yapılır mı? Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Olan nedir biliyor musunuz? HDP'nin, birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi."

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bu üst aklın, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu düşerse direncinin kırılacağını düşündüklerini, bu ittifakı da o yüzden kurduklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:02
  1. CHP
  2. HDP
  3. ittifak
  4. Karabük
  5. Mehmet Ali Şahin
  6. üst akıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
    1. Bankete çarpan motosikletin sürücüsü..
    2. Cezayir'de Barış Toplumu..
    3. Gazze’de ateşkes sağlandı
    4. Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı..
    5. "ABD Başkanı İsrail hükümetinin..
    6. Suriye'de 3 Rus askeri öldü
    7. Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4..
    8. Karın ağrısı nedir, neden olur? Karın..
    9. Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya..
    10. Hedefimiz yüzde 60
    11. Mersin'de terör operasyonu! Çok sayıda..
    12. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    13. Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda..
    14. Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl..
    15. AR-GE ve üretim yapılacak
    16. Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl..
    17. CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan..
    18. ABD'li şarkıcı Della Miles'ten..
    19. Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze..
    20. Başkan Eroğlu: “Cumhurun zararına bir..
    21. İsrail saldırılarında 5 Filistinli..
    22. "31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz"
    23. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    24. Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs..
    25. Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı..
    26. A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı
    27. Batı Şeria'da İsrail..
    28. Fransız senatörlerden "Katalonya..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol..
    30. Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler