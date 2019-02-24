Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneğinden engelli hastalara tekerlekli sandalye

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği Başkanı Hasan Başaran, sosyal medya aracılığıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde engelli ve yatalak hastalara tekerlekli sandalye dağıttı.

İlçede bakkal dükkânı işleten Hasan Başaran, kurduğu ‘1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği’ ile engelli ve yatalak hastalara umut oldu. Sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya çerçevesinde iş adamlarına ulaşan Başaran, birçok engelli ve yatalak hastayı tekerlekli sandalye ile buluşturdu. Bu yardım hareketini başlatmasının tek sebebinin engellilerin yüzünde gördüğü mutluluk olduğunu ifade eden Başaran, “İş adamlarına ve hayırseverlere daha rahat ulaşmak için 1071 Bir Umutta Sel Derneğini açtım. Bu seferki sandalyeleri bize kendisi de Malazgirtli olan Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler yolladı. Kendisine Malazgirtli engelliler adına çok teşekkür ediyorum. Derneğimize gelen yardımları eşit bir şekilde dağıtmaya gayret ediyorum. Bunları dağıtırken engelli vatandaşlarımızın yüzünde gördüğüm o mutluluk ve memnuniyet ifadeleri, bu kampanyayı sürdürmeme sebep oldu. Yaptığım kampanyadan haberdar olan iş adamları benimle irtibata geçerek, tekerlekli sandalye göndermeye başladılar. Bana gelen tekerlekli sandalyeleri tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum” dedi.